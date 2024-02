Site de acompanhantes quer invadir elite nacional e luta contra preconceito

O Vitória é porta de entrada e carro chefe de um projeto que mira a elite do futebol brasileiro e até outros esportes para o site de acompanhantes Fatal Model. Mas não se trata apenas de investimento e exposição da marca. Por trás de cada movimento, há a bandeira de luta contra o preconceito.

O que aconteceu

Desde o ano passado, a empresa Fatal Model tem parceria com o Vitória e ajudou o clube diretamente na campanha de retorno à Série A. O patrocínio viabilizou a chegada de reforços e contou com adesão imediata da torcida em campanhas e ações de marketing. Neste ano, foi parceiro na contratação de Luan.

Tanto que a Fatal Model fez proposta para comprar o naming rights do clube e do estádio Barradão. Houve uma consulta aos sócios do clube, que vetaram a venda do nome do Vitória, mas aprovaram a negociação do estádio, que segue sendo tratada entre as partes. A oferta é de R$ 100 milhões por 10 anos de exploração.

Independentemente disso, a relação com o clube abre caminho para um projeto ambicioso que mira clubes de elite de todo o Brasil.

Atualmente, o site patrocina Vitória, Ponte Preta, Ipatinga, Patrocinense, Uberlândia e Tombense, além de realizar ações específicas de publicidade em alguns torneios, como nas placas de publicidade da Supercopa do Brasil, conquistada pelo São Paulo no último fim de semana.

Temos o desejo de que a marca do Fatal Model alcance um número cada vez maior de pessoas. Nas últimas temporadas, chegamos a estar em clubes das cinco regiões do país. Nesta temporada, renovamos o acordo com o Vitória e fechamos com times da região sudeste. Estamos abertos a firmar novas parcerias com clubes que estejam dispostos a abraçar nossa causa. Agora, com o acesso do Vitória, ainda temos a pretensão de alcançar mais equipes da elite. Queremos nos consolidar como uma das principais marcas apoiadoras do futebol brasileiro Nina Sag, porta-voz da Fatal Model

Paixão, esporte respeito

A entrada no mundo do futebol partiu da percepção da empresa de que um público gigantesco que o esporte atinge precisa ser educado sobre o respeito a profissionais do sexo. O futebol foi uma oportunidade para erguer a bandeira contra o preconceito, propagando os valores de respeito, segurança e dignidade.

A profissão de acompanhante enfrenta muitos preconceitos na sociedade, embora seja reconhecida pelo Ministério do Trabalho desde 2002 e não possua restrições legais enquanto praticada por adultos. Essa é uma questão que ainda precisa ser muito debatida, para que cada vez mais pessoas tenham conhecimento sobre o tema. O futebol é uma grande paixão nacional e que está presente quase que diariamente na vida de milhões de pessoas. Por meio do esporte, conseguimos a visibilidade necessária para que nossa causa chegue a lugares e pessoas que ainda não alcançamos Nina Sag

Vitória foi só o começo

Além do futebol, a Fatal Model mira novas modalidades, já patrocinou o time de basquete do Vitória e esteve presente em jogos das seleções masculina e feminina de futsal.