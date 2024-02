Palmeiras x Ituano: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Paulista

Palmeiras e Ituano se enfrentam hoje (8), às 21h (de Brasília), na Arena Barueri. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

A partida terá transmissão da CazéTV (Youtube) e Paulistão Play (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras vive boa sequência no Campeonato Paulista, mas quer dar resposta após derrota para o São Paulo na Supercopa. O Alviverde disputou quatro partidas no estadual, com três vitórias e um empate — vem de vitória por 1 a 0 contra o RB Bragantino, fora de casa, e atuando com reservas.

O Ituano, por sua vez, não vive bom momento no Paulistão. A equipe comandada por Marcinho, que teve passagem no Palmeiras quando jogador, não venceu os últimos três jogos: derrota para o Guarani por 3 a 0, Novorizontino por 2 a 0 e empate por 0 a 0 contra o Botafogo-SP.

O Palmeiras lidera o Grupo B com 10 pontos, e um jogo a menos que os demais rivais. Água Santa (7), Ponte Preta (6) e Guarani (4) completam o grupo.

A equipe de Itu ocupa a 2ª posição do Grupo A com 4 pontos, 8 atrás do líder Santos — que, com o jogo a menos do Palmeiras, é o líder geral do Paulistão.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López.

Ituano: Jefferson Paulino; Vialle, Claudinho e Marcel; José Aldo, Eduardo Person (Yann Rolim), Marlon, Jean Pyerre (Eduardo Person) e Thonny Anderson; Matheus Maia e Salatiel (Matheus Cadorini).

Palmeiras x Ituano -- 2ª rodada do Paulistão

Data: 8 de fevereiro de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Transmissão: CazéTV (Youtube) e Paulistão Play (streaming)

