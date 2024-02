Neymar faz Pedrinho chorar e elogia o "11" Guilherme no vestiário do Santos

Neymar causou comoção no vestiário do Santos após a vitória por 1 a 0 contra o Corinthians, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão. O ídolo se encontrou com o elenco após a partida.

O que aconteceu

Pedrinho se mostrou ansioso desde o início para ver o ídolo e chorou ao encontrá-lo. O atacante tirou fotos, pediu autógrafo em sua foto fixa da parede do vestiário e continuou emocionado com a presença de Neymar.

Guilherme foi contemplado com elogios de Neymar pelo bom início de temporada com a camisa 11. Neymar, segundo apurou o UOL, disse ao ponta: 'tá representando, (com a 11) hein?". Neymar utilizou o número em sua passagem pelo Peixe.

Kevyson recebeu atenção 'especial' de Neymar por sua situação de lesão. Após ser diagnosticado com uma ruptura de ligamento cruzado e lesão no menisco, o jovem esteve de muletas na Vila e foi aconselhado pelo ídolo.

Neymar foi muito solícito e atendeu mais de 60 pessoas que estiveram no vestiário. O jogador tirou fotos, autografou itens do elenco, comissão técnica e familiares dos jogadores.

Após a chegada de Neymar no vestiário, o clássico ficou em segundo plano e os jogadores pareciam tietaram o ídolo. A reportagem apurou que os atletas não disfarçaram a empolgação e emoção de tê-lo no estádio.

Carille teve alguns minutos de conversa com Neymar após ele ter 'invadido' a coletiva. Na ocasião, Neymar desejou sorte e sucesso ao treinador. O jogador abraçou e brincou com o técnico nos bastidores.

Neymar pediu para ir ao estádio e reencontrou o presidente Marcelo Teixeira nos bastidores para estreitar os laços. O UOL apurou que Teixeira estava à vontade e compareceu no vestiário para agradecer o ídolo pela presença.

"Eu sou pé quente. Eu sou pé quente?"



Fim de tabu do menino Ney. Assistiu a uma vitória. pic.twitter.com/Zrvag3vad7 -- Gabriela Arantes Brino (@gabbsbrino) February 8, 2024

Canal do Santos no Whatsapp

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.