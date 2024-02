Ida de Neymar à Vila tem alvoroço, choro no vestiário, elogio a reforço e sessão de fotos

Neymar foi acompanhar a vitória de 1 a 0 do Santos sobre o Corinthians, nesta quarta-feira, de perto. O atacante assistiu ao clássico em um dos camarotes da Vila Belmiro. A visita causou um grande alvoroço.

Tratando uma grave lesão no joelho no Brasil, o jogador do Al-Hilal decidiu ir ao estádio para prestigiar de perto a boa fase do Peixe. A iniciativa de ir ao jogo, aliás, partiu do próprio atleta.

O ídolo alvinegro chegou ao estádio com cerca de 30 minutos do primeiro tempo, quando o placar já marcava 1 a 0 para os mandantes. Mesmo assim, muitos fãs deixaram o embate de lado para esperar por ele.

Na espera, tinham pessoas de todas idades. Os mais animados, contudo, eram dois torcedores de apenas 10 anos. O casal de amigos esperava ansiosamente pelo craque e se animavam a cada vez que a porta do elevador se abria.

Assim que passou pelo mar de torcedores e repórteres que o aguardavam no quarto andar da Vila Belmiro, Neymar se dirigiu para um dos camarotes do estádio. Logo em seguida, o presidente Marcelo Teixeira foi ao encontro do jogador, assim como os ídolos Eternos e algumas Serias da Vila.

Quando apareceu na varanda da cabine, o astro teve o seu nome gritado pelos mais de 13 mil torcedores que marcaram presença no clássico. O ato se repetiu assim que o árbitro encerrou o jogo.

Após o embate, Neymar atravessou o gramado e entrou no vestiário da Vila Belmiro. A Gazeta Esportiva acompanhou de perto a trajetória do craque, que disse poucas palavras no percurso. "Sou pé quente", pontuou, celebrando o êxito.

Dentro do vestiário, o clima foi de muita euforia. Os jogadores pareciam crianças, desde os mais experientes aos mais novos. Antes da bola rolar, a expectativa entre o elenco já era muito grande. Pedrinho, inclusive, não conteve as lágrimas ao ver Neymar de perto.

O ídolo santista ficou cerca de 30 minutos no vestiário. O local virou praticamente uma sessão de fotos e autógrafos. Todos queriam posar ao lado do atleta de 32 anos, desde os próprios atletas até os familiares.

Neymar ainda aproveitou o tempo para elogiar Guilherme, que vem atuando com a camisa 11 do Santos (número utilizado pelo craque) e se destacou na vitória de 2 a 0 sobre o Guarani, no último domingo.

A comissão técnica também tietou Neymar, que foi atencioso com todos e interrompeu a entrevista coletiva de Fábio Carille para cumprimentá-lo. O técnico, após um abraço, falou sobre a presença do astro.

"É um ídolo, entre tantos que o Santos tem. Eu acho até bom ele não ter vindo antes do jogo para não tirar o nosso foco. Mexe com todo mundo, a grandeza dele. Na Vila teremos que fazer a diferença sempre com atitudes positivas, temos que fazer voltar a ser o caldeirão que sempre foi", disse.

Essa é a segunda aparição do jogador no Urbano Caldeira em menos de um ano. Em abril de 2023, ele foi de muletas ao estádio assistir ao empate de 0 a 0 com o Audax Italiano, pela Sul-Americana.

Neymar é um dos grandes ídolos recentes do Santos. O atacante atuou na equipe de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista. O camisa 11 foi embora para o Barcelona, mas prometeu, em sua despedida, voltar no futuro.

O atacante do Al-Hilal não joga desde o dia 17 de outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, na derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O Peixe, aliás, sonha com esse retorno. O clube iniciou um processo de reaproximação do craque nos últimos anos após a relação esfriar.

Atualmente, o atacante está no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele tem contrato com o clube até o dia 30 de junho de 2025.

Com a vitória no clássico, o Santos se aproximou ainda mais de uma vaga na próxima fase do Estadual. O clube lidera o grupo A, com 15 pontos, 11 a mais que o Ituano, que é o segundo. A equipe também é a líder na classificação geral.

O Santos volta a entrar em campo no domingo (11), para visitar o Mirassol, às 18 horas (de Brasília).