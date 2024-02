Gerson reconhece Flamengo com dificuldade em fazer gols, mas vê evolução

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Atual capitão do Flamengo, o volante Gerson reconheceu o Flamengo com dificuldade de fazer gols nos últimos dois jogos, ambos clássicos contra Vasco e Botafogo, respectivamente. Mas o jogador preferiu valorizar a vitória apertada sobre o alvinegro, ontem (7), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, graças a um gol de Léo Pereira aos 50 minutos do segundo tempo.

"Quando o Tite chegou, era um momento diferente. Tinha possível chance de título. O trabalho teve que ser conduzido da forma mais rápida possível. Agora, a gente vem de um início de trabalho, pré-temporada. A gente trabalha muito para evoluir. Foram dois clássicos. Não é fácil fazer gol, mas a gente continua trabalhando. Contra o Vasco, a gente tentou e não conseguiu. Neste jogo, a gente continuou tentando e fomos felizes com gol no final. Importante que a gente não tomou gol também. É clássico, jogo difícil. A gente trabalha sempre para evoluir. O trabalho está no começo e a cada dia a gente vai tendo evolução", disse Gerson.

O que precisa mudar? "A gente está em evolução. Não tem que só pensar que está sendo difícil fazer gol. Tem que pensar em coisas boas também. A gente fica bastante com a bola. É melhorar ali no terço final. A gente tem consciência disso. É o que a gente faz no treinamento".

O que mais Gerson disse

De La Cruz

"De La Cruz é um grande jogador. Chega para somar. O professor pegou um trabalho no fim do ano e teve que acelerar as coisas. Nico chegou, é grande jogador e a gente vai tentar se entender o mais rápido possível".

Capitania

"Para mim está sendo uma honra usar a braçadeira do meu time do coração. Grandes jogadores usaram".

Dorival observando

"Para eu chegar à seleção, tenho que fazer bem no Flamengo. Tenho que dar o meu melhor aqui. Não adianta nada eu pensar na seleção e não pensar no Flamengo. O Flamengo é em primeiro lugar".

Diferença em relação ao calendário neste ano

"Em questão de calendário, sim, mais tranquilo. Mas jogar no Flamengo não tem tranquilidade. A gente joga em time grande. O importante é estar focado em estar sempre melhorando. Ano passado foi muito ruim para a gente. Jogar no Flamengo não te permite perder tanto quanto a gente perdeu. Mas já passou. Agora é pensar na frente".