Corinthians pode terminar rodada na lanterna do Paulistão; veja cenário

Após a derrota por 1 a 0 diante do Santos, ontem (7), na Vila Belmiro, o Corinthians pode terminar a sexta rodada do Paulistão na lanterna da competição. Quarto colocado do Grupo C, o time alvinegro dormiu na penúltima colocação geral, com três pontos.

O que aconteceu

O Santo André é o lanterna do Grupo A e da classificação geral, com dois pontos, mas tem um jogo a menos que o Corinthians. A equipe do ABC paulista entra em campo pela sexta rodada hoje (8), às 19h (de Brasília), quando visita o Mirassol.

A vitória ou o empate do Mirassol contra o Santo André interessam para o torcedor corintiano. O time do ABC ultrapassa o Corinthians se vencer.

Independentemente do resultado de Mirassol x Santo André, o Corinthians continuará na zona de rebaixamento. O regulamento do Campeonato Paulista prevê o descenso dos dois piores clubes da fase de grupos, levando em conta a pontuação geral e não os grupos.

Depois de cinco derrotas seguidas, o Corinthians busca a recuperação no próximo domingo (11), contra a Portuguesa. O jogo será na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília).

Duelo com a Portuguesa será confronto direto. A equipe rubro-verde, terceira colocada do Grupo A, soma os mesmos três pontos do Corinthians, mas leva vantagem no saldo de gols (-4 a -5). Além disso, a Lusa tem uma partida a menos.