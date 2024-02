Conheça Lázaro, atacante anunciado como quarto reforço do Palmeiras para a temporada

O Palmeiras anunciou na manhã de quarta-feira a contratação do atacante Lázaro, que estava no Almería, da Espanha. O jogador assinou o contrato válido até o fim de 2024, com a possibilidade de prorrogação até julho de 2025.

Lázaro, de 21 anos, chega ao Verdão com a missão de suprir a ausência de um ponta. No início da temporada, o Palmeiras se despediu de Artur, negociado com o Zenit, e viu o setor ficar carente. Neste ano, o técnico Abel Ferreira expôs seu desejo do clube contratar um atleta para essa posição.

O jogador tem uma característica que agrada o treinador português: a versatilidade. O próprio clube enfatizou isso na nota de anúncio de Lázaro, destacando sua facilidade para atua nas três posições do ataque. Apesar de obter maior destaque jogando como ponta esquerda, o atleta também pode atuar pela direta, jogar no meio e até mesmo como segundo atacante.

Lázaro foi revelado pelo Flamengo, por onde passou por todas as categorias de base. Após se destacar nos times inferiores, subiu ao profissional do Rubro-Negro, comandado por Jorge Jesus, em 2020. Sua estreia na equipe principal, inclusive, foi contra o Palmeiras, seu atual clube. Na ocasião, o duelo terminou empatado por 1 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lázaro entrou aos 34 minutos do segundo tempo no lugar de Lincoln.

Foi em 2022 que Lázaro se destacou na equipe carioca, quando o Flamengo venceu a Libertadores e a Copa do Brasil, sob comando de Dorival Júnior. Pelo Rubro-Negro, o atacante disputou 61 jogos, marcou oito gols e deu oito assistências. Além disso, conquistou mais o Campeonato Brasileiro de 2020.

O atacante, então, foi vendido ao Almería, da Espanha, em setembro de 2022. Lá, disputou 36 jogos e marcou seis gols, todos em jogos da La Liga em 2022/2023. Na atual temporada, 2023/2024, Lázaro disputou apenas 16 jogos e não conseguiu balançar as redes. Sua última aparição em campo foi no dia 26 de janeiro, na derrota para o Real Valladolid.

Ainda nas categorias de base, somou convocações para o sub-16, sub-17 e sub-23 da Seleção Brasileira. Pelo sub-17, foi campeão da Copa do Mundo da categoria com dois gols marcados em três jogos disputados. Lázaro foi quem marcou o gol que deu o título da competição ao Brasil, na vitória por 2 a 1 sobre o México.

Lázaro agora espera sua regularização no BID da CBF para estar à disposição do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras tem seu próximo compromisso marcado para esta quinta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, contra o Ituano. A bola rola às 21 horas (de Brasília), na Arena Barueri.