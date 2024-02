Carpini evita lamentar saída de James do São Paulo e diz: "Não compete mais a mim"

O técnico Thiago Carpini falou sobre a iminente saída de James Rodríguez do São Paulo após a vitória sobre o Água Santa, nesta quarta-feira, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista.

O treinador confirmou que a decisão partiu do próprio atleta e evitou lamentar a perda. Carpini elogiou a capacidade técnica do colombiano e relembrou que teve um período curto de convivência com o jogador.

"O nosso período de convívio foi curto. Não tenho o que falar do atleta e do ser humano que ele é. Estávamos fazendo o controle de carga, dando atenção a uma dor que ele tinha, para termos o jogador à disposição o quanto antes. Esse interesse (da rescisão) não partiu do clube, partiu do atleta. Agora não respondo mais por ele", afirmou o técnico em entrevista coletiva.

"A gente sabe o que o atleta representa, não precisa nem falar muito sobre isso. Não foi uma decisão técnica do clube, foi uma decisão do atleta. Agora não compete mais a mim", acrescentou.

James Rodríguez deve rescindir seu contrato com o São Paulo nos próximos dias. Chateado com as poucas chances que teve durante sua passagem pelo Morumbis, ele sugeriu um acordo amigável para encerrar seu vínculo. O clube, agora, estuda alternativas para rescindir o contrato.

A relação entre o time e o atleta vinha se desgastando nas últimas semanas. Ainda sem estrear na temporada, o meia vinha fazendo trabalhos com controle de carga no CT da Barra Funda, buscando adquirir uma melhor forma física, e sequer viajou a BH para assistir os companheiros na conquista da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras.

O São Paulo admite que possui valores em aberto com o colombiano. No entanto, não foi isso que motivou o atleta a pedir para deixar o clube.

A passagem de James Rodríguez pelo São Paulo se encerra de forma decepcionante. Foram só 14 jogos disputados, todos no ano passado, com um gol marcado.