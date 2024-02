Carpini destaca competitividade do São Paulo e pede "pés no chão" após título e bom início de ano

O técnico Thiago Carpini elogiou e muito o elenco do São Paulo após a vitória sobre o Água Santa, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, no Morumbis. O treinador enviou a campo uma equipe completamente reserva, e mesmo assim viu o time ganhar sem dificuldades.

Após a partida, ele destacou não só a qualidade técnica do elenco, mas a competitividade que o Tricolor demonstrou neste início de temporada. São cinco vitórias e um empate em seis jogos disputados.

"Ficou muito nítida a capacidade do elenco, forte e comprometido. Enfrentamos dificuldades, quando se roda muito o elenco, perdemos essa sequência, mas o mais importante é a disposição", disse o comandante.

"Nos dá uma segurança ter um grupo tão qualificado, mas destacou outro ponto: a competitividade. Essa entrega no dia a dia, o resultado está aí no campo. Temos ótimas opções para variar o elenco, mas destaco essa competitividade. É um grupo que se acostumou a vencer e precisamos manter essa chama acesa", acrescentou.

Carpini afirmou que se sente seguro para fazer testes no São Paulo após o bom início de temporada, sobretudo com a conquista da Supercopa do Brasil e a quebra de tabu diante do Corinthians, em Itaquera. Mesmo assim, pede "pés no chão" para dar sequência às boas atuações.

"Nunca vamos ter tranquilidade em um clube do tamanho do São Paulo. Temos que estar prontos para dificuldades, manter os pés no chão mesmo em um momento bom. O que me dá mais segurança é o dia a dia, o compromisso, essa capacidade dos atletas", avaliou.

Invicto na temporada, o São Paulo e líder do Grupo D, com 13 pontos, mesmo tendo um jogo a menos, e aparece em segundo lugar na classificação geral do Paulistão, só abaixo do Santos.

O próximo compromisso da equipe é contra a Ponte Preta, neste sábado à tarde, pela sétima rodada da competição. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), no Moisés Lucarelli.