Brasil x Venezuela: onde assistir e horário do jogo pelo Pré-Olímpico

Do UOL, no Rio de Janeiro

Brasil e Venezuela se enfrentam hoje (8), às 20h (horário de Brasília), pela segunda rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. O jogo será no estádio Brígido Iriarte, em Caracas (VEN).

A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada). O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Brasil estará eliminado se perder para a Venezuela. Em caso de empate, a seleção precisará vencer a Argentina na última rodada e torcer por uma combinação de resultados.

A Venezuela já venceu o Brasil no torneio. O time da casa fez 3 a 1 nos brasileiros ainda na fase de grupos. Mais cedo, às 17h, Argentina e Paraguai fazem a preliminar. Na primeira rodada, os argentinos empataram por 2 a 2 com os venezuelanos e os paraguaios venceram a seleção brasileira por 1 a 0.

Os venezuelanos prometem uma grande festa no estádio. A torcida da casa tem enchido os jogos de sua seleção em toda a competição.

Prováveis escalações

Brasil: Mycael, Khellven, Artur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme; Andrey, Bruno Gomes (Gabriel Pirani), Alexsander e Maurício; John Kennedy e Endrick. Técnico: Ramon Menezes.

Venezuela: Samuel Rodríguez; Uzcátegui, Vivas, Ferro e Renné Rivas; Faya, Contreras, Segovia e David Martínez; Lacava e Bolívar. Técnico: Ricardo Valiño.

