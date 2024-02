Brasil perde titulares e chega em decisão por Paris-2024 com elenco enxuto

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Brasil dará adeus ao Pré-Olímpico em caso de derrota para a Venezuela hoje (8), às 20h (horário de Brasília). E além de toda a pressão pela situação, o técnico Ramon Menezes chega para o confronto decisivo cheio de baixas importantes.

O que aconteceu

Marlon Gomes, Michel e Kaiki Bruno foram cortados da competição por lesões. Os três vinham sendo utilizados entre os 11 antes de se machucarem.

Michel e Kaiki Bruno já retornaram ao Brasil. O primeiro é jogador do Palmeiras, enquanto o segundo é do Cruzeiro. Ambos lesionaram a coxa direita na partida contra a Colômbia, passaram por exames e o departamento médico entendeu que eles não teriam tempo hábil para se recuperar.

Marlon Gomes vinha sendo o coringa de Ramon. Ele começou o torneio improvisado na lateral direita e depois foi deslocado para sua posição de origem, a meia. Jogador do Vasco até então, ele foi vendido ao Shakhtar Donetsk e os clubes ainda avaliam se ele se reapresenta ao Cruzmaltino para tratar a fissura em sua fíbula esquerda ou já vai direto para o time ucraniano.

A seleção agora conta somente com 20 atletas, sendo três deles goleiros. Ou seja, apenas sete jogadores de linha estarão à disposição no banco de reservas hoje.

Escassez nas posições. O Brasil agora só conta com um lateral direito de origem, um lateral esquerdo e três zagueiros.

O meia Marquinhos e os zagueiros Arthur Chaves e Lucas Fasson estão pendurados. Se os três levarem três cartões amarelos contra os venezuelanos, o Brasil só terá quatro jogadores de linha no banco contra a Argentina, na última rodada do quadrangular.

Como está a situação do Brasil na tabela?

Se a seleção brasileira perder já está matematicamente eliminada. Independentemente do resultado entre Argentina e Paraguai.

O Brasil ainda fica com uma remota chance em caso de empate. A seleção teria que vencer a Argentina na última rodada e torcer por uma combinação de resultados.