Vendido a time dos Emirados Árabes, Kauan Santos se despede do Palmeiras: "Jornada incrível"

Nesta quarta-feira, o atacante Kauan Santos, do sub-20 do Palmeiras, se despediu do clube através de suas redes sociais. O jogador foi vendido pelo Verdão ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

Pelo negócio, o clube receberá 2 milhões de dólares (quase R$ 10 milhões) e poderá, ainda faturar mais 1 milhão de dólares (R$ 4,97 milhões) em bônus por metas atingidas na equipe estrangeira. A informação foi publicada primeiramente pelo Nosso Palestra e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Verdão manteve, ainda 35% dos direitos econômicos do jogador, que, nesta temporada, disputou cinco partidas e anotou um gol.

"Hoje é o momento em que me despeço de todos vocês com sentimentos mistos de gratidão, saudade e otimismo. Foi uma jornada incrível fazer parte desta família alviverde, e cada um de vocês contribuiu de maneira única para os momentos inesquecíveis que vivemos juntos", escreveu.

Kauan Santos chegou ao Palmeiras em 2015, quando tinha 11 anos. O jogador teve bastante destaque no sub-20, categoria pela qual disputou 76 jogos, marcou 22 gols. Nessa categoria, conquistou duas Copinhas (2022 e 2023), um Campeonato Brasileiro (2022), uma Copa do Brasil (2022) e dois Campeonatos Paulista (2021 e 2023).

Pelo time profissional, o jogador de 19 anos teve uma única oportunidade, com Abel Ferreira. Ele entrou aos 44 minutos do segundo tempo do duelo da 25ª rodada do Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino, no lugar de Breno Lopes.

No Shabab Al Ahli, Kauan Santos dividirá o grupo com o zagueiro Renan, ex-Palmeiras, também revelado nas categorias de base do clube alviverde.

Confira o que Kauan Santos escreveu em sua despedida:

"Hoje é o momento em que me despeço de todos vocês com sentimentos mistos de gratidão, saudade e otimismo. Foi uma jornada incrível fazer parte desta família alviverde, e cada um de vocês contribuiu de maneira única para os momentos inesquecíveis que vivemos juntos.

Ao longo do tempo que compartilhamos, aprendi a valorizar não apenas o talento futebolístico de cada um, mas também a força, a dedicação e o espírito de equipe que caracterizam este grupo extraordinário. Cada treino, cada jogo e cada vitória ou derrota nos moldaram como indivíduos e como uma equipe unida.

Recordarei com carinho os momentos de celebração no gramado, as batalhas intensas em campo e os laços de amizade que transcenderam o esporte. Juntos, enfrentamos desafios, superamos obstáculos e construímos uma história que permanecerá marcada em nossos corações.

À torcida apaixonada, meu muito obrigado por todo apoio incondicional. Vocês são a essência do Palmeiras, e a energia que emanam nos impulsiona a dar o nosso melhor a cada partida. Levo comigo a lembrança dos momentos mágicos vividos diante da torcida, nos estádios repletos de verde e branco.

Embora me despeça fisicamente da equipe, saibam que levo cada um de vocês no meu coração. Estou confiante de que o Palmeiras continuará trilhando o caminho do sucesso, alcançando novas conquistas e levando alegria aos corações de milhões de palmeirenses ao redor do mundo.

Que nossos caminhos se cruzem novamente no futuro, seja dentro ou fora dos gramados. Desejo a todos sucesso contínuo, saúde e prosperidade em suas jornadas individuais.

Obrigado por fazerem parte da minha história no Palmeiras. Até logo, e que o espírito alviverde sempre nos guie".