Vasco x Audax-RJ: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Carioca

Sem vencer há três rodadas no Campeonato Carioca, o Vasco recebe o Audax-RJ, na noite desta quinta-feira (8), em busca de fazer as pazes com a vitória e se aproximar do G4 do Estadual. A partida da sétima rodada da Taça Guanabara será realizada na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), e a bola vai rolar a partir das 21h15 (de Brasília)

O confronto terá transmissão do SBT, TV aberta, do SporTV, grade fechada, da CazéTV, no Youtube, e do Premiere, no pay-per-view.

No último domingo, a equipe cruzmaltina empatou sem gols em clássico equilibrado contra o Flamengo. Entretanto, o Vasco vinha de um empate com o Bangu e de uma derrota para o Nova Iguaçu. O resultado, portanto, não ajudou a situação do time na tabela.

Com nove pontos em seis partidas, a equipe de Ramón Díaz aparece na sétima posição ? a uma unidade do Madureira, que abre a zona de classificação às semifinais.

O duelo contra o Audax-RJ acontece antes do clássico contra o Fluminense, atual líder da competição com 14 pontos. Uma vitória nesta quinta, portanto, passa a ter grande importância para que o Cruzmaltino termine a Taça Guanabara entre os quatro primeiros colocados.

A situação do elenco, porém, vem se complicando. Depois de perder o meia Paulinho e o volante Jair, ambos com lesões graves e longo tempo de recuperação, o atacante Vegetti sofreu uma pancada nas costelas e ficará fora, possivelmente, até do clássico contra o Tricolor Carioca.

Além disso, o meia Payet está suspenso pelo terceiro amarelo e também não joga.

Como consolo, ao menos teoricamente, é a fragilidade do adversário. O Audax-RJ tem a pior campanha do Carioca, com seis derrotas em seis rodadas, e está na lanterna da tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA



VASCO X AUDAX-RJ

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)



Data: Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024



Horário: 21h15 (horário de Brasília)



Árbitro: Rafael Martins de Sá



Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Michael Correia



VAR: Philip Georg Bennet

VASCO: Leo Jardim, PH, João Victor, Medel, Leo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Mateus Carvalho e Praxedes; Rayan e Adson



Técnico: Ramón Díaz

AUDAX-RJ: Anderson Max, Ramon, Igor Silva, João Victor e Acácio; Bruno Lima, Matheus Claudino e PK, Clisman, Igor Alves e Bruno Paulo



Técnico: Luciano Quadros