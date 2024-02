Vasco encaminha contratação do volante argentino Juan Sforza

O Vasco segue em busca de reforços para a temporada. Os Cruzmaltinos encaminharam a contratação do jovem volante Juan Sforza.

O jogador de 21 anos está no Newell's Old Boys, da Argentina. Sforza está com a seleção argentina para a disputa do Pré-Olímpico, onde enfrentará o Brasil na rodada final.

A negociação com Sforza já estava encaminhada, mas sofreu uma paralisação quando o Gigante da Colina tentou a contratação de Cuéllar, ex-Flamengo. Com a negativa dos árabes em liberar o colombiano, o clube carioca voltou a conversar com os argentinos.

O Vasco deve pagar 5 milhões de dólares (25 milhões de reais) por 80% dos direitos de Sforza. O volante deve ir para o Rio de Janeiro após o Pré-Olímpico, que termina no dia 11 de fevereiro.