Time Brasil terá força máxima para enfrentar a Alemanha na Billie Jean King Cup

O Time Brasil está definido para o confronto contra a Alemanha pelos Qualifiers da Billie Jean King Cup. Nesta quinta-feira, o capitão Luiz Peniza anunciou a convocação com a presença das cinco melhores tenistas do país, que buscam a inédita classificação para as finais da competição. As partidas acontecem nos dias 12 e 13 de abril, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

A equipe será composta por Beatriz Haddad, número 13 do ranking WTA, Laura Pigossi (#128), Carolina Meligeni (#322), Luisa Stefani, número 14 do ranking de duplas da WTA, e Ingrid Martins (#50).

Para o capitão, o momento das tenistas e a dinâmica que elas têm juntas poderão fazer a diferença no confronto contra as alemãs.

"O Time Brasil irá contar com uma equipe muito forte individualmente, mas que se destaca também no coletivo. Cada uma das jogadoras chamadas vêm passando por momentos importantes nas suas carreiras e se potencializam quando estão juntas para defender o Time Brasil. Esse é um fator super importante para a nossa equipe", destacou.

Peniza ainda considera o fator casa um ponto a mais para a equipe. "A gente conta com o apoio de todos para lotar o Ginásio do Ibirapuera e nos ajudar a cumprir o objetivo de chegar às finais da BJKC", comentou.

Ingressos

O confronto ainda possui ingressos do 5° lote (com 15% de desconto) do Anel Superior disponíveis à venda, no site Ingresso Nacional e são válidos para os dois dias de partidas. Na sexta, serão disputados dois jogos de simples, em sequência, a partir das 18h30 (de Brasília). Já no sábado, acontecem outras duas partidas de simples, às 15h. Em caso de empate, a decisão acontecerá na partida de duplas.

Confira os valores do 5º lote promocional:

Anel Superior: R$ 246,50 (15% de desconto do valor integral de R$ 290) + taxas (válido para os dois dias)

Anel Inferior: Esgotado