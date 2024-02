Técnico no campo: Carpini jogou com Rato e orientava colegas quando jogador

Thiago Carpini deu um lançamento longo para Wellington Rato dominar e encobrir Rafael. Em março de 2017, o lance significou gol de honra da Caldense contra o Cruzeiro e uniu três personagens que mais tarde estariam do mesmo lado no título do São Paulo da Supercopa do Brasil.

Então zagueiro (ou volante), o atual treinador deu assistência para seu meia-atacante, que marcou em seu goleiro (que era do Cruzeiro) quando já chamava atenção pelo apreço tático e era definido pelos colegas como "um treinador no campo".

'Era treinador e não sabia'

Carpini chegou à Caldense depois de passar por clubes como Ponte Preta, Atlético-MG, entre outros. Foi sua última equipe como jogador.

Pela Veterana (apelido do clube), disputou 12 partidas entre Estadual, Série D e Copa do Brasil, quando enfrentou o Corinthians. Era capitão da equipe.

"Era uma jogada que treinávamos bastante, um passe longo para o atacante achar o espaço. Foi um jogo muito marcante e equilibrado que fizemos. Naquele Campeonato Mineiro, empatamos com América-MG e ganhamos do Atlético-MG na última rodada. Por um ponto não nos classificamos", disse Thiago Oliveira, treinador daquela equipe.

Lateral-esquerdo do time, Rafael Estevam lembra com carinho do parceiro e garante: ele já era 'treinador dentro de campo'.

Ele era um treinador dentro de campo. Jogava de zagueiro pela esquerda e volante, eu sou lateral-esquerdo, então a gente conversava muito. Tanto dentro dos jogos quanto fora de campo. Era um cara com uma leitura de jogo muito boa, um entendimento muito bacana. Ele já era treinador e não sabia. Tanto que em pouco tempo partiu para essa carreira.

Rafael Estevam

Imagem: Divulgação/Caldense

Convencido a voltar a jogar

Carpini já tinha ensaiado uma aposentadoria quando recebeu três ligações de Thiago Oliveira. O técnico assumiu a Caldense e convenceu o jogador a seguir com ele.

Foi o treinador — que hoje comanda o Bandeirante de Birigui na Série A3 do Paulista — que uniu Carpini e Rato, jogador com quem tinha trabalhado anteriormente e também levou para Poços de Caldas.

Carpini, segundo Thiago, sempre mostrou entendimento tático acima da média e um perfil de liderança que impulsiona seu sucesso repentino na carreira de técnico.