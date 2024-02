Sem Allianz Parque, Palmeiras x Corinthians será disputado na Arena Barueri

O Palmeiras ainda deve demorar a voltar ao Allianz Parque após os problemas no gramado. Hoje (7), a Federação Paulista de Futebol alterou o local do jogo contra o Corinthians, que aconteceria na casa do Verdão, para a Arena Barueri, a pedido do clube alviverde.

O Derby é válido pela nona rodada do Campeonato Paulista e está marcado para as 18 horas (de Brasília).

A última partida do Palmeiras no Allianz Parque foi no dia 28 de janeiro, a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, pelo Estadual. Após a partida, o Verdão emitiu uma nota informando que só voltará a mandar jogos lá após a manutenção adequada do gramado.

Na última semana, a Federação Paulista de Futebol vetou o Allianz para jogos do Campeonato Paulista. Assim, a casa do Verdão só será liberada para jogos após a manutenção do gramado e aprovação da FPF por nova vistoria técnica.

Amanhã (8), o Palmeiras faz seu primeiro jogo da temporada na Arena Barueri. O jogo contra o Ituano, pela sexta rodada acontece às 21 horas.