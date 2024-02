Seleção Brasileira feminina de basquete estreia no Pré-Olímpico nesta quinta

Nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), a Seleção Brasileira feminina de basquete enfrentará a Austrália no Ginásio Mangueirinho, em Belém do Pará. O duelo é válido pela estreia no torneio Pré-Olímpico.

José Neto, técnico do Brasil, comentou da dificuldade do torneio, mas que não faltará vontade de sua equipe.

"Sabemos das dificuldades, da força das outras equipes. Ninguém foi convidado para estar aqui. Todos conquistaram o direito de lutar por essa vaga em Paris. Então, não teremos nenhuma facilidade. Teremos que conquistar. Mas acredito que nos preparamos muito bem. E o mínimo que podemos fazer é dar o nosso máximo para agradecer por tudo que foi feito por nós até aqui, pela CBB, pelo Time Brasil, COB, pelo Pará. E brigar por cada bola", disse.

Apesar do duro desafio diante da Austrália, que ocupa o top 3 do ranking mundial, a Seleção Brasileira vive seu melhor momento nos últimos oito anos, vindo dos títulos seguidos do Sul-Americano, do AmeriCupW e dos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Terça foi dia de conhecer o Mangueirinho, realizar nosso primeiro treino na arena do Pré-Olímpico e de encontrar o governador do Pará para receber as boas vindas ?? Vamooo com tudo ?? pic.twitter.com/7InncSV9cb ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) February 6, 2024

Além disso, o Brasil conta atletas que estão se destacando internacionalmente, como Kamila Cardoso, Stephanie Soares e Damiris Dantas, além das experientes Tainá, Ramona, Débora e da capitã Érika.

Kamila Cardoso foi a MVP da AmeriCupW e esteve no quinteto ideal do último Pré-Mundial. A atleta se mostrou confiante para o torneio.

"Estamos muito confiantes em fazer um grande Pré-Olímpico. O momento da equipe é muito bom, e sabemos do que somos capazes. Tudo foi feito, agora é entrar em quadra e dar o nosso melhor", falou.

Além de Brasil e Austrália, o torneio também conta com a Alemanha e a Sérvia. Pelo formato, as quatro equipes duelam entre si, e ao fim da competição, as três melhores se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.