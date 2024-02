São Paulo x Água Santa: veja onde assistir e horário do jogo do Paulistão

O São Paulo recebe o Água Santa na noite de hoje (7), às 21h35, pela sexta rodada do Paulistão.

A partida terá transmissão da TV Record (TV aberta), na DSports (Sky+) e no pay-per-view Paulistão Play. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O time de Thiago Carpini está invicto no ano e vem do título da Supercopa em cima do Palmeiras. A tendência é que diversos titulares sejam poupados no jogo.

Já o Água Santa, ex-equipe de Carpini, chega ao MorumBis para o reencontro com o técnico que deixou o time com vagas na Série D e Copa do Brasil de 2024. A equipe ocupa a segunda colocação do grupo B, com 7 pontos.

São Paulo x Água Santa - 6ª rodada Campeonato Paulista

Data: 7/2/2024 (quarta-feira)

Horário: 21h35 (de Brasília)

Local: estádio do MorumBis, em São Paulo (SP)

Onde assistir: TV Record (TV aberta), DSports (Sky+) e Paulistão Play (pay-per-view)

São Paulo: Jandrei; Moreira, Alan Franco, Ferraresi e Patryck Lanza; Luiz Gustavo e Bobadilla (Alisson); Galoppo, Luciano (Erick) e Ferreirinha (Nikão); Juan (Calleri). Técnico: Thiago Carpini

Água Santa: Igor Vynhas; Alex Silva (Gabriel Inocêncio), Roger Carvalho, Wálber e Rhuan; Cristiano, Igor Henrique e Luan Dias; Bruno Xavier, Keké e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti