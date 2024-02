São Paulo bate Água Santa pós-título com reservas, golaço e brilho de crias

Os reservas (e os jovens) do São Paulo deram conta do recado, venceram o Água Santa por 3 a 0 e completaram a festa no MorumBis com mais três pontos na tabela do Campeonato Paulista. O estádio foi palco de celebração, com a taça da Supercopa do Brasil exibida aos torcedores antes do apito inicial.

Bobadilla brilhou, a base de Cotia decidiu com gol marcado por Juan em assistência de Moreira e Alan Franco fechou o placar. O duelo também ficou marcado por polêmicas envolvendo o árbitro Raphael Claus, que "tirou" um gol da equipe de Diadema ao marcar pênalti em lance que parou nas redes e anulou outra penalidade, desta vez para os donos da casa.

O resultado coloca o Tricolor com 13 pontos e na liderança isolada do Grupo D do estadual. A equipe de Thiago Carpini ainda tem um jogo a menos em relação a São Bernardo, Novorizontino e Botafogo-SP, outros participantes da chave. O Água Santa, por outro lado, estacionou nos 7 pontos e foi ultrapassado pela Ponta Preta no Grupo B.

Os times voltam a jogar no fim de semana. O São Paulo encara, no sábado, a Ponte Preta em Campinas, enquanto o Água Santa recebe o Ituano um dia depois.

Como foi o jogo

O 1° tempo teve domínio Tricolor, que acertou a trave com Erick e abriu o placar com um golaço de Bobadilla antes dos dez minutos. A partir daí, os donos da casa apostaram na troca de passes e neutralizaram um Água Santa ineficiente na parte ofensiva — Jandrei trabalhou só nos minutos finais em lances esporádicos.

Na etapa final, o time de Diadema melhorou, mas perdeu um pênalti com Bruno Mezenga em lance polêmico e acabou vazado pouco tempo depois por Juan, que aproveitou lindo cruzamento de Moreira e venceu Ygor Vinhas — Alan Franco, nos minutos finais, decretou o 3 a 0.

Gols e destaques

Super São Paulo. O pré-jogo foi marcado por festa no MorumBis. A taça da Supercopa do Brasil, conquistada diante do Palmeiras no último fim de semana, foi exibida aos torcedores pouco antes do apito inicial. Atletas (incluindo os que não foram relacionados nesta noite), membros da comissão e até o presidente Julio Casares ficaram perfilados no campo ao lado do troféu.

Jogadores do São Paulo posam ao lado de taça da Supercopa do Brasil antes de jogo contra o Água Santa Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Trave salva o Água Santa. O São Paulo começou a partida encurralando o adversário e, por pouco, não abriu o placar ainda na casa dos dois minutos: Galoppo recebeu de Alisson e tocou para Erick, que limpou da direita para a esquerda e acertou a trave adversária.

Estrela de Bobadilla brilha. Uma falha do time de Diadema, envolvido pelo rival, gerou o primeiro gol do duelo. Igor Henrique, sozinho, errou o passe no campo de defesa e jogou nos pés de Bobadilla, que ajeitou o corpo, bateu com categoria e acertou o ângulo de Ygor Vinhas, marcando pela primeira vez com a camisa são-paulina: 1 a 0.

Bobadilla festeja gol em São Paulo x Água Santa, jogo do Campeonato Paulista Imagem: MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Pouco perigo, muita dividida. Controlando o ritmo, o São Paulo tirou o pé do acelerador e optou por valorizar a posse de bola diante de um impotente Água Santa, que não conseguiu acertar a meta de Jandrei até os 40 minutos. Por outro lado, as faltas e divididas tomaram conta do embate, e Raphael Claus teve trabalho para conter os ânimos dos dois lados.

Claus anula gol e dá pênalti (perdido). O Água Santa voltou do intervalo mais ofensivo e, aos nove minutos, protagonizou sua melhor jogada do duelo, quando Luan Dias invadiu a área e foi derrubado por Jandrei. A bola sobrou para Bruno Xavier, que balançou as redes, mas Raphael Claus já havia apitado pênalti e revoltou os atletas da equipe de Diadema. Para piorar, Bruno Mezenga isolou a cobrança.

Raphael Claus apitou São Paulo x Água Santa, jogo do Campeonato Paulista Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Nova polêmica. O Tricolor reagiu imediatamente após o susto e quase ampliou aos 20 minutos: Luiz Gustavo aproveitou bate-rebate, arrematou de fora da área e viu a bola bater no braço de Jhonnathan, que estava na marcação e acabou surpreendido com a rapidez da jogada. Claus marcou, inicialmente, a penalidade, mas foi alertado pelo VAR e anulou a marcação pouco tempo depois.

Carpini mexe. O técnico do São Paulo, que já havia acionado Juan e Nikão, colocou dois pilares são-paulinos diante do cenário tenso da partida: Welington e Luciano, que substituíram, respectivamente, Patryck e Galoppo. Os visitantes também mexeram, e Mezenga deu lugar a Júnior Todinho.

Gol "made in Cotia" tranquiliza. Os mandantes afastaram qualquer chance do empate aos 31 minutos, quando o jovem Moreira recebeu de Ferraresi e acertou um cruzamento na medida que parou em outro garoto: Juan. O atacante, também oriundo da base de Cotia, deslocou Ygor Vinhas e cravou o 2 a 0.

Juan, do São Paulo, celebra gol sobre o Água Santa em jogo do Campeonato Paulista Imagem: MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Alan Franco decreta vitória. O São Paulo ainda teve tempo de ampliar o marcador com Alan Franco, que aproveitou falta cobrada por Nikão, se antecipou aos zagueiros e completou o placar: 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3x0 ÁGUA SANTA

Data e horário: 7 de fevereiro de 2024, às 21h35 (de Brasília)

Competição: 6ª rodada do Campeonato Paulista

Local: MorumBis, em São Paulo

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Italo Magno de Paula Andrade

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Alisson (SPO); Gabriel Inocêncio (AGS)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Bobadilla (SPO), aos 9 min do 1° tempo; Juan (SPO), aos 31 min do 2° tempo; Alan Franco (SPO), aos 41 min do 2° tempo

SÃO PAULO: Jandrei; Moreira, Ferraresi, Alan Franco e Patryck (Welington); Luiz Gustavo, Bobadilla e Alisson (Nikão); Ferreirinha (Juan), Erick (William Gomes) e Galoppo (Luciano). Técnico: Thiago Carpini

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Alex Silva, Walber, Jhonnathan e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho (Cristiano), Igor Henrique e Luan Dias; Keké (Rafael Oller) Bruno Xavier (Jael) e Bruno Mezenga (Júnior Todinho). Técnico: Bruno Pivetti