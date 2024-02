Santos vence sob olhares de Neymar e afunda Corinthians na crise

O Santos venceu o Corinthians por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Paulistão. Sob olhares de Neymar, o Peixe decolou e aprofundou a crise no rival.

João Schmidt fez o único gol da partida, aos 23 minutos da etapa inicial. Contratado para a nova temporada, ele fez o seu primeiro gol pelo Alvinegro praiano.

O Santos foi a 15 pontos e disparou na liderança do Grupo A. O time comandado por Fábio Carille tem a melhor campanha do Estadual no momento — Palmeiras e São Paulo não jogaram na 5ª rodada por causa da Supercopa do Brasil.

Já o Corinthians, empacado nos três pontos, amarga não só a lanterna do Grupo C como também a zona de rebaixamento. Com o auxiliar Thiago Kosloski no comando após a demissão de Mano Menezes, o clube do Parque São Jorge teve a tão esperada estreia de Rodrigo Garro, mas perdeu a quinta partida seguida.

As equipes voltam a campo no domingo (11). O clube do Parque São Jorge recebe a Portuguesa às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, enquanto o Peixe visita o Mirassol, às 18h.

Curiosidade: O Santos voltou a vencer o Corinthians após quatro jogos — três deles sendo na Vila. O último triunfo havia sido em julho de 2022.

Como foi o jogo

Rodrigo Garro, do Corinthians, no jogo contra o Santos, na Vila, pelo Paulistão Imagem: Leonardo Lima/Agif

A partida começou com pedido de pênalti e confusão. Logo nos primeiros minutos, Maycon disputou uma bola na área do Santos, levantou a perna e foi atingido por João Schmidt. O camisa 7 corintiano caiu e ficou pedindo pênalti, mas o jogo continuou. Na sequência da jogada, ele e Pedro Raul se estranharam com Joaquim, e os três acabaram amarelados. O VAR não chamou para revisão do lance.

Santos sufoca e aproveita a bola parada. O time da casa cresceu no decorrer do primeiro tempo e infernizou a defesa adversária com cruzamentos de Otero. Foi dos pés dele que saiu a assistência para o gol de Schmidt, e Willian quase ampliou também após cobrança do venezuelano.

O Corinthians ensaiou uma reação, mas durou pouco. Wesley foi quem mais procurou jogo e levou perigo antes do intervalo, mas teve pouca ajuda de seus companheiros. Rodrigo Garro teve participação discreta, assim como Pedro Raul. Os visitantes controlaram as ações por alguns minutos, mas ficaram mais próximos de levar o segundo do que arrancar o empate.

Yuri Alberto foi alvo da provocação da torcida no segundo tempo. Revelado pelo Santos, o jogador corintiano foi chamado de "burro" diversas vezes, em alusão à polêmica envolvendo Mano Menezes. A torcida da casa pegou no pé do atacante enquanto ele esteve em campo.

O Corinthians insistiu tentou até o apagar das luzes, só que o empate não veio. Em vantagem no placar, o time da casa fortificou a defesa e controlou o resultado, apesar de ter sofrido pressão. Na reta final, Raniele provocou a torcida do Santos fazendo um "A" com as mãos ao ser substituído — o Santos jogará a Série B neste ano pela primeira vez em sua história —, e João Paulo salvou duas vezes.

Presença ilustre e marca de Cássio

Neymar esteve na Vila Belmiro para o clássico Santos x Corinthians, pelo Paulistão Imagem: Reinaldo Campos/Agif

Neymar esteve em um camarote e foi uma atração na Vila. O Menino da Vila aceitou o convite do clube e chegou ao estádio por volta da metade do primeiro tempo. Assim que sua presença foi notada, torcedores fizeram festa e passaram a gritar o nome do craque brasileiro.

Cássio fez seu 700º jogo pelo Corinthians e ganhou uma customização no uniforme. O tradicional número 12 foi feito com um quebra-cabeça, símbolo do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O goleiro é ativista da causa por causa de sua filha, Maria Luiza, que é autista.

Reencontros na Vila

Otero, do Santos, no jogo contra o Corinthians, pelo Paulistão Imagem: Reinaldo Campos/Agif

O Corinthians viu vários rostos conhecidos, mas do outro lado. Os meias Cazares e Otero já defenderam o clube em anos recentes, enquanto o zagueiro Gil deixou o clube do Parque São Jorge para esta temporada, assim como Giuliano, que não jogou por lesão. Além deles, o técnico Fábio Carille foi multicampeão em Itaquera.

O jogo foi quente, mas sem as polêmicas de encontros recentes na casa santista. Em 2022, um torcedor invadiu o gramado e tentou agredir Cássio. Já no ano passado, o clássico foi encerrado antes dos 90 minutos após bombas serem lançadas no gramado na reta final da partida.

Gol e destaques

1x0: Aos 23' do 1º tempo, Otero cobrou escanteio pela direita, Schmidt subiu sozinho no meio da marcação e cabeceou para baixo. A bola quicou no gramado e passou pelo lado de Cássio para inaugurar o placar.

Otero perigoso: Aos 30', Otero mandou a bola para a área em cobrança de falta pela direita, Bigode desviou no primeiro pau, e a bola passou rente à trave do outro lado.

Bigode fura: Aos 43', Guilherme fez fila pela esquerda, puxou para o meio e arriscou de fora da área. Cássio espalmou e o rebote foi para Willian, mas a bola passou por baixo dos pés do atacante.

João Paulo salva no apagar das luzes: Nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro santista fechou o gol. Primeiro defendendo cobrança de falta de Rojas, e depois se esticando no limite para espalmar chutaço de Garro.

Ficha técnica

Santos 1 x 0 Corinthians

Competição: 6ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e hora: 7 de fevereiro de 2024, as 19h30

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Fabrini Bevilaqua

VAR: Vinicius Furlan

Público: 13.861

Renda: R$ 883.595,00

Amarelos: Pedro Raul, Joaquim, Maycon, Fagner, Romero, Pituca, Ryan

Vermelho: Não houve

Gol: João Schmidt, aos 23'/1ºT

Santos: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca (Rincon), Otero (Pedrinho) e Cazares (Nonato); Guilherme (Marcelinho) e Willian Bigode (Morelos). Técnico: Fabio Carille

Corinthians: Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo (Fausto Vera); Raniele (Ryan), Maycon e Rodrigo Garro; Wesley (Yuri Alverto), Pedro Raul (Matias Rojas) e Romero (Gustavo Mosquito). Auxiliar técnico: Thiago Kosloski