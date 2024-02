Santos: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

O Santos recebe o Corinthians na Vila Belmiro, hoje (7), às 19h30 (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo três motivos para acreditar na vitória do Peixe e um para desconfiar.

Motivos para acreditar na vitória

Início excelente. O Santos começou 2024 com atuações e resultados convincentes. O Peixe é o líder geral do Paulistão e tem quatro vitórias e uma derrota, sendo este único revés jogando fora de casa, contra o Palmeiras.

Fator Carille. O atual técnico do Peixe tem uma longa história no adversário da noite. Ele foi auxiliar durante muitos anos no Corinthians, treinou a equipe em duas oportunidades como efetivo e conhece bem a filosofia de jogo do clube.

Momento do Corinthians. Se a temporada do Santos começou bem, a do Corinthians tem sido muito ruim. A equipe é a lanterna do seu grupo e vem de quatro derrotas seguidas, resultados que colocaram o time na zona de rebaixamento do Estadual. Além disso, o Timão vai a campo sem um técnico efetivo — Mano Menezes foi demitido, e Thiago Kosloski comanda o Alvinegro.

Motivo para desconfiar

Má fase na Vila. O Santos não vence o Corinthians jogando na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista desde 2016. De lá para cá, foram dois jogos no estádio pelo Estadual, com uma vitória do Timão e um empate. Neste meio-tempo, o Peixe mandou dois jogos contra o rival no Pacaembu, pelo Estadual, vencendo um e empatando o outro.

Canal do Santos no UOL

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp