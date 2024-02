Santos possui apenas duas vitórias nos últimos dez clássicos contra o Corinthians

Santos e Corinthians duelam entre si nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Os donos da casa buscam pôr fim aos números negativos acumulados nos últimos embates com o Timão. Segundo levantamento do site O Gol, o time do litoral venceu apenas dois dos últimos dez clássicos contra o rival.

Além das duas vitórias do Santos, o Corinthians possui quatro triunfos neste período. O clássico também conta com quatro empates no retrospecto recente. Na última vez que se enfrentaram, as equipes empataram em 1 a 1, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro de 2023.

A última vez que o Santos venceu o Corinthians foi em 2022, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o Peixe precisava reverter a goleada por 4 a 0 sofrida na partida de ida, mas acabou sendo eliminado com a vitória pelo placar mínimo.

O outro triunfo da equipe neste período ocorreu no mesmo ano. O Peixe bateu o Timão na Neo Química Arena, por 2 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Paulista.

Historicamente, o Santos também leva a pior diante do rival. O Corinthians ganhou 122 dos 309 confrontos entre as equipes, enquanto o time do litoral paulista possui 98 vitórias. O clássico terminou empatado em 89 oportunidades.

Em melhor momento na temporada, a má sequência contra o rival pode chegar ao fim nesta quarta-feira. O Santos venceu quatro dos primeiros cinco compromissos no Campeonato Paulista, e lidera o Grupo A da competição, com 12 pontos conquistados.

O Corinthians, por sua vez, atravessa um dos piores inícios de temporada da sua história. Em 2024, a equipe venceu apenas um jogo e chega para o clássico com quatro derrotas consecutivas, sendo a última para o Novorizontino, na Neo Química Arena, por 3 a 1.