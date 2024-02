Santos não vence um clássico na Vila Belmiro desde agosto de 2022

O Santos recebe o Corinthians nesta quarta-feira em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Peixe tenta manter o embalo na temporada, mas, para isso, terá que quebrar um longo jejum.

O clube não vence um clássico dentro da Vila Belmiro desde o dia 21 de agosto de 2022. Na ocasião, a então equipe do técnico Lisca superou o São Paulo por 1 a 0, com gol de Lucas Braga.

Desde então, o Alvinegro Praiano disputou mais cinco partidas contra os seus principais rivais do Estado no Urbano Caldeira e não venceu nenhuma. Foram três empates e duas derrotas, além de apenas dois gols marcados e cinco sofridos.

O adversário que o Santos mais enfrentou neste período foi justamente o Corinthians. Foram três encontros, com duas igualdades e um revés - jogo que terminou com muita confusão na casa santista.

Agora, o Peixe está embalado e espera encerrar essa má sequência. O time vem conquistando ótimos resultados neste início de temporada. Até o momento, são quatro vitórias e uma derrota. Com isso, o clube lidera o grupo A do Paulistão, com 12 pontos, oito a mais que o Ituano, que aparece em segundo.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 19h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Estadual.

Veja todos os últimos clássicos do Santos na Vila Belmiro:

Santos 0 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro - 22 de outubro de 2022

Santos 2 x 2 Corinthians - Campeonato Paulista - 26 de fevereiro de 2023

Santos 0 x 0 Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 20 de maio de 2023

Santos 0 x 2 Corinthians - Campeonato Brasileiro - 21 de junho de 2023

Santos 0 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro 12 de novembro de 2023

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.