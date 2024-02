Santos e Corinthians travam clássico dos reformulados, mas chegam em fases opostas

Nesta quarta-feira, Santos e Corinthians se enfrentam pela primeira vez em 2024. O clássico marca o encontro de clubes totalmente reformulados. Contudo, as equipes chegam em momentos bem distintos.

Depois de amargar o pior episódio de sua história com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Peixe passou por mudanças em todos os setores.

Em dezembro, Marcelo Teixeira foi eleito presidente do clube, assumindo o posto de Andres Rueda. O novo mandatário, antes mesmo de toma posse oficialmente, já começou a atuar nos bastidores para tentar arrumar o time o quanto antes.

A primeira ação foi buscar a contratação do técnico Fábio Carille, que estava no Japão. Com ajuda do experiente treinador, o Alvinegro Praiano acertou a contratação de 14 jogadores. A aposta da diretoria foi em atletas experientes, como Gil, Aderlan, Giuliano, Cazares, Otero e Willian Bigode.

Em paralelo a isso, saíram peças que se desgastaram com a torcida, como Lucas Lima, Jean Lucas, Mendoza e Marcos Leonardo.

E as mudanças estão surtindo efeito. Isso porque o Santos chega para este clássico bem embalado. O time vem conquistando ótimos resultados neste início de temporada. Até o momento, são quatro vitórias e uma derrota. Com isso, o clube lidera o grupo A do Paulistão, com 12 pontos, oito a mais que o Ituano, que aparece em segundo.

O Peixe, aliás, também é o primeiro na classificação geral, com dois pontos a mais que São Paulo e Palmeiras. Os rivais, no entanto, possuem um jogo a menos no torneio.

O Corinthians não foi rebaixado no Brasileirão, mas amargou mais um ano de resultados pouco empolgantes para seu torcedor. Com clima de fim de ciclo para vários jogadores, Augusto Melo assumiu a presidência do clube com o discurso de reformulação total.

E de fato, o Timão vem passando por muitas mudanças. No total, 11 jogadores do elenco de 2023 deixaram o clube recentemente e sete atletas novos foram contratados (Hugo, Diego Palacios, Félix Torres, Gustavo Henrique, Raniele, Rodrigo Garro e Pedro Raul). O clube espera anunciar mais nomes nos próximos dias.

Se no Santos as mudanças trouxeram efeito positivo de imediato, não se pode dizer o mesmo no Corinthians. A equipe sofre com a falta de opções no elenco e acumula quatro derrotas seguidas no Paulista. A sequência ruim gerou a queda de Mano Menezes, que estava no clube desde final de setembro de 2023.

O Corinthians se encontra na última posição do grupo C, com apenas três pontos. Além disso, na tabela geral do Campeonato Paulista, o conjunto se encontra neste momento na zona de rebaixamento, na 15ª colocação.

A tendência é que António Oliveira seja anunciado como novo treinador do Corinthians em breve. Para o clássico contra o Santos, no entanto, o auxiliar Thiago Kosloski será o interino.