Santa Cruz-RS x Internacional: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Gaúcho

Santa Cruz-RS e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será disputada no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, a partir das 21h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

PONTUAÇÃO

Santa Cruz-RS - 2 pontos em 5 partidas - iniciou a rodada em 12º lugar



Internacional - 10 pontos em 5 partidas - iniciou a rodada em 2º lugar

ESCALAÇÕES







Santa Cruz-RS: Marcelo Pitol; Kevlin, Jefferson, Thiago Sales e David; Amaral e Daniel Pereira; Pablo Bueno, Leylon e Rafael Mineiro; Hugo Almeida



Técnico: Paulo Henrique Marques

Internacional: Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Hyoran e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.



Técnico: Eduardo Coudet

ARBITRAGEM

O jogo será apitado por Anderson Daronco, com os assistentes Jorge Bernardi e Claiton Timm.