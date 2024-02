Romero recebe terceiro cartão amarelo e desfalca Corinthians contra Portuguesa

O atacante Ángel Romero é desfalque certo para o Corinthians na partida contra a Portuguesa, no próximo domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Na derrota por 1 a 0 para o Santos, nesta quarta-feira (7), o jogador de 31 anos recebeu terceiro cartão amarelo, por reclamação.

Romero participou de todos os jogos do Corinthians na temporada até o momento, sendo titular em cinco de seis oportunidades. O atleta foi ator importante na luta contra o rebaixamento do Brasileiro de 2023 e tem um gol e uma assistência em 2024.

Para o duelo contra o Lusa, não se sabe se Thiago Kosloski seguirá comandando a equipe interinamente ou se António Oliveira já estará apto para estar à beira do campo. Fato é que, como principal alternativa, o elenco oferece Gustavo Silva. O camisa 19 entrou em campo no segundo tempo do clássico alvinegro, justamente na vaga de Romero.

Com a derrota por 1 a 0 para o Santos, o Corinthians chegou à quinta derrota seguida no Campeonato Paulista. A equipe é a lanterna do grupo C, com três pontos, e está na penúltima colocação do Estadual.