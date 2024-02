RMP sobre interesse do Corinthians em Coronado: de onde vai tirar dinheiro?

Renato Maurício Prado comentou a notícia de que o Corinthians está interessado na contratação de Igor Coronado, ex-Al Ittihad. O colunista disse no Fim de Papo que os valores envolvidos estão fora da realidade do Corinthians e que o caso pode ser mais um fracasso da gestão Augusto Melo.

'De onde vai tirar o dinheiro?': "Igor Coronado para mim, de cara, é uma grande incógnita. Ele é um sucesso no futebol árabe. Está longe de ser um sucesso no futebol mundial. Ele ganhava 2 milhões por mês lá no clube que era dirigido pelo Marcelo Gallardo, que o colocou na lista de dispensa. Estou lendo que acertou hoje a rescisão. Fico pensando: esses R$ 37,7 milhões equivalem a mais de R$1,5 milhão por mês que ele receberia. De onde o Augusto Melo vai tirar esse dinheiro?".

'Credibilidade nenhuma': "A dívida do Corinthians, até onde eu sei, já passou de R$ 2 bilhões. Ele deve para a patrocinadora anterior que já saiu e que ele terá que pagar 40 milhões. Ele não conseguiu contratar o Matheusinho porque falta ainda uma garantia de pagamento para o Flamengo. Corinthians não tem credibilidade nenhuma, vai contratar Igor Coronado? É mais um capítulo da incrível saga dos trapalhões Augusto Melo e Rubão. É inacreditável. Não dá para levar a sério o Corinthians".

Assista ao Fim de Papo na íntegra