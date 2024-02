WSL: Luana Silva vai às oitavas, e Weston-Webb disputará a repescagem

Do UOL, em São Paulo

A brasileira Luana Silva avançou para as oitavas de final da etapa de Pipeline, no Havaí, a primeira do Circuito Mundial de Surfe 2024. Já a também brasileira Tatiana Weston-Webb foi para a repescagem.

O que aconteceu:

Hoje foi o primeiro dia de competição do feminino, que contou com a participação de duas brasileiras.

Luana se classificou logo na primeira bateria, com um 7,67 que rendeu o segundo lugar. A australiana bicampeã mundial Tyler Wright ficou em primeiro com um 11,67, e Bettylou Sakura Johnson, do Havaí, foi para a repescagem após tirar 4,33.

Já Tati foi para a repescagem após ficar com 6,83, na lanterna da bateria dela. Ela teve uma bateria dura contra a australiana Molly Picklum (15,83) e a norte-americana, Alyssa Spencer (9,17).

O Brasil não conta mais com representantes no masculino: ontem, Gabriel Medina, Italo Ferreira, Samuel Pupo, Miguel Pupo e Deivid Silva foram eliminados na terceira fase, enquanto Yago Dora, nas oitavas.

A próxima chamada será às 14h45 de amanhã. A janela da etapa termina em 10 de fevereiro.

Quem é Luana

A brasileira tem 19 anos, nasceu no Havaí e é filha de brasileiros.

Luana era a primeira suplente e herdou a vaga de Stephanie Gilmore no Circuito — a australiana decidiu não competir esse ano para dedicar um tempo para cuidar de si.

Ela namora o surfista brasileiro João Chianca, conhecido como Chumbinho. Ele está fora das duas primeiras etapas de 2024 após se lesionar no Havaí.

Luana Silva está passando a sua bateria com essa onda nota 4! #WSLBrasil pic.twitter.com/def5dX8PSY -- WSL Brasil (@WSLBrasil) February 7, 2024

Quem é Tatiana

A atleta de 25 anos tem nacionalidade havaiana e chegou a competir pelo país.

Em 2018, passou a representar o Brasil nas competições.

Conseguiu o vice-campeonato na WSL em 2021, após ser derrotada na Finals pela norte-americana Carissa Moore na decisão.

Em outubro, a surfista faturou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

Tatiana já está classificada para os Jogos Olímpicos de Paris, no meio deste ano.