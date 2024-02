'Reforço com a cara do Palmeiras do Abel', diz Alicia Klein sobre Lázaro

Alicia Klein falou no UOL News Esporte sobre o atacante Lázaro, nova contratação do Palmeiras. Para a comentarista, o atleta tem a cara do time de Abel Ferreira.

'Cara do Palmeiras do Abel': "Ele não fez um bom ano, mas é um jogador com mais cara do Palmeiras do Abel. É um jogador jovem, não é um investimento barato, mas é um jogador de futuro, que chega para compor um setor que o Palmeiras está sofrendo. Está sem Endrick por causa do Pré-Olímpico e vai ficar sem ele no meio do ano, o Bruno (Rodrigues) lesionado, o Dudu só volta em maio, então o Palmeiras realmente precisa de reforço".

'Precisa buscar mais': "O Abel deu pinta de que queria um jogador mais experiente e o Palmeiras trás um jogador jovem, mas a gente sabe que o Abel também tem uma habilidade muito grande de desenvolver esses jogadores. Acho que é um bom reforço para o Palmeiras, que a meu ver ainda precisa buscar mais um jogador ofensivo e um meia para poder dar um suporte quando o Palmeiras ficar sem o Raphael Veiga. Ainda precisa atuar no mercado para cobrir esses buracos".

