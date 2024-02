"Provavelmente será vendido no verão", diz técnico do Brentford sobre Ivan Toney

Em entrevista para o jornal dinamarquês Tipsbladet, o técnico Thomas Frank, do Brentford, revelou que o atacante Ivan Toney deve ser vendido na próxima janela de verão, no meio do ano. O jogador ficou suspenso do futebol por oito meses após quebrar regras da Premier League referentes a apostas esportivas. Desde seu retorno, no dia 20 de janeiro, marcou dois gols em três jogos.

Em janelas passadas, clubes tentaram convencer o Brentford a liberar o jogador por 60 milhões de libras (cerca de 375 milhões de reais), mas o clube avalia o atacante em 100 milhões de libras (625 milhões de reais). O técnico falou sobre as qualidades do atleta e sua possível saída:

"É relativamente óbvio que Toney provavelmente será negociado no verão. É claro que sabemos seu valor. Não acho que tenha tantos atacantes no mundo que sejam melhores que ele. Ele é um atacante habilidoso que está na idade do auge de um atleta." comentou o treinador

Nos últimos anos, o atacante teve seu futuro vinculado a diversos clubes da elite do futebol inglês como Chelsea, Tottenham e Arsenal. Thomas Frank contou que não houve propostas no início do ano e ficaria surpreso se nenhum clube tentasse contratar seu jogador em julho:

"Neste inverno não tivemos nenhuma oferta por ele, mas eu ficaria surpreso se não tiverem muitos times interessados nele." disse Frank.

Ainda em janeiro, Toney deu uma entrevista para a Sky Sports dizendo que sonha em lutar por um clube da mais alta prateleira do Reino Unido:

"Nunca se sabe quando é hora de seguir em frente, mas é óbvio que gostaria de jogar por um grande clube. Todo mundo quer jogar por um grande clube, que briga por títulos."