Por que Flamengo não contrata mesmo sabendo que terá baixas na Copa América

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo já prevê desfalques durante a Copa América, mas mesmo assim o comportamento do clube no mercado não levará isso em conta. Por quê?

O que aconteceu

O UOL apurou que o clube não pretende contratar jogadores a ponto de exceder o número considerado ideal. A direção entende que excesso de atletas pode dificultar o andamento do trabalho.

A diretoria rejeita a ideia de montar "três times". Embora vislumbre um período com perdas de jogadores para as suas seleções, a hipótese já está descartada.

O técnico Tite gosta de trabalhar com um cenário de dois jogadores relevantes por posição. E aí incentivar a disputa entre eles. Ter jogadores em excesso dificultaria a gestão do grupo — que poderia ter muitos insatisfeitos.

Mesmo se fosse mais intenso no mercado, o Fla vê outra dificuldade: convencer jogadores de alto nível a ser segunda ou terceira opção, sabendo que a chance de atuar com frequência só viria em um momento específico do ano.

Alternativa

Esse cenário é uma das razões que fazem o Flamengo tenta articular uma saída para o calendário: unir clubes para pedir à CBF que altere as finais da Copa do Brasil para dezembro, e diminuir o número de rodadas em conflito com a Copa América.

Como o Brasileirão não vai parar durante a competição de seleções, há nove rodadas em choque com o torneio sul-americano e o período prévio de preparação das seleções. Se a mudança da Copa do Brasil ocorrer, serão sete rodadas afetadas.

O Flamengo se vê, em certo ponto, punido por investir em jogadores renomados que são chamados para as seleções sul-americanas. No Uruguai, por exemplo, Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña. No Chile, Erick Pulgar.

As ações do Fla no mercado

No momento, o Flamengo trabalha de forma mais intensa para trazer um zagueiro: Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, é o principal alvo.

Na lateral direita, o clube entrou em acordo com o Corinthians para transferência de Matheuzinho e entende que Wesley e Varela dão conta do recado.

Para este ano, De La Cruz foi o principal reforço, além do lateral-esquerdo Matías Viña. Ambos são uruguaios.