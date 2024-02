Por decisão do atleta, James Rodríguez e São Paulo irão rescindir contrato

O meio-campista James Rodríguez não deve jogar mais pelo São Paulo. O colombiano informou à diretoria que deseja sair do clube, que deve rescindir o contrato com o jogador nas próximas horas.

James se diz chateado com as poucas oportunidades que teve ao longo de sua passagem e sugeriu um acordo amigável. O Tricolor, agora, estuda alternativas para encerrar o vínculo.

A informação foi antecipada pelo ge e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

A relação entre o clube e o atleta vinha se desgastando nas últimas semanas. Ainda sem estrear na temporada, o meia vinha fazendo trabalhos com controle de carga no CT da Barra Funda, buscando adquirir melhor forma física, e sequer viajou a Belo Horizonte para assistir os companheiros na conquista da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras.

Até então, James não estava inscrito no Paulistão e, mais uma vez, não jogaria contra o Água Santa nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Morumbis.

O São Paulo admite que possui valores em aberto com o colombiano. No entanto, não foi isso que motivou o atleta a pedir para deixar o clube.

A passagem de James Rodríguez pelo São Paulo se encerra de forma decepcionante. Foram apenas 14 jogos disputados, todos no ano passado, com um gol marcado.