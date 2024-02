Polícia prende quinto suspeito de sequestrar Marcelinho Carioca e amiga

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na semana passada, o quinto suspeito de participar do sequestro de Marcelinho Carioca e Taís Alcântara, que ocorreu em dezembro de 2023.

O que aconteceu

Caio Pereira da Silva foi detido no último dia 2, quando se apresentou à Delegacia Antissequestros (DAS). Ele estava acompanhado por um advogado.

De acordo com a polícia, foi ele quem alugou a casa em que a quadrilha manteve o ex-jogador do Corinthians e sua amiga em cativeiro.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O caso segue sob investigação da DAS.

Durante o trabalho investigativo, a polícia identificou cinco suspeitos, que tiveram sua prisão solicitada.

Relembre o caso

Marcelinho e Taís foram sequestrados em 17 de janeiro, em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. O ex-jogador disse que dirigiu até a casa da amiga após ter ido ao show de Thiaguinho, na Neo Química Arena, no sábado, para repassar a ela ingressos do segundo show do cantor, que ocorreu no domingo.

Os dois ficaram mais de um dia em cativeiro até serem liberados na tarde de segunda. Marcelinho relatou que foi abordado por três criminosos, recebeu uma coronhada e foi levado ao cativeiro, que ficava a poucos quilômetros de onde foram sequestrados. O carro dele, um modelo da Mercedes-Benz, foi deixado em outro local.

Os sequestradores se passaram por Marcelinho para pedir os mais de R$ 40 mil e depois cobraram R$ 200 mil para soltá-lo. O advogado do ídolo corintiano fez a transferência dos R$ 42 mil, mas o montante do resgate não foi pago porque a Polícia Militar já estava envolvida.

Depois disso, um vídeo do ex-jogador afirmando que tinha sido sequestrado pelo marido da amiga foi divulgado. Na filmagem, ele aparece no cativeiro com o olho esquerdo roxo, e a versão que conta é confirmada por Tais. A polícia encontrou o local a partir de uma denúncia anônima.