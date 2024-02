Botafogo: Perto de anúncio, Damián Suárez é esperado no Rio de Janeiro

O Botafogo vai anunciar mais um reforço para a temporada. O lateral direito Damián Suárez é esperado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato.

O uruguaio de 35 anos estava no Getafe, da Espanha, e chega para suprir uma carência no setor, pois Rafael está se recuperando de cirurgia e Mateo Ponte estava com a seleção do Uruguai no Pré-Olímpico.

A expectativa é a de que Suárez chegue ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira. O objetivo é ter o jogador adaptado ao time para a disputa da Pré-Libertadores.

O Botafogo oficializou sete reforços para 2024. John, Alexander Barboza, Lucas Halter, Pablo, Luiz Henrique, Jeffinho e Savarino já foram anunciados pelo clube carioca.