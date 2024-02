Paris Saint-Germain supera Stade Brestois e vai às quartas da Copa da França

O Paris Saint-Germain deu mais um passo em busca do seu 15º título da Copa da França nesta quarta-feira. Nas oitavas de final, os parisienses encararam o Stade Brestois no Parque dos Príncipes e venceram por 3 a 1, com gols de Kylian Mbappé. Danilo Pereira e Gonçalo Ramos. Steve Mounié descontou para os visitantes.

Agora, o PSG aguarda o sorteio dos confrontos das quartas de final para conhecer seu adversário na próxima fase. Rennes, Lyon, Nice, Strasbourg, Valenciennes e Le Puy Foot estão classificados. Rouen e Mônaco se enfrentam nesta quinta-feira.

Com o resultado pela Copa da França, a equipe comandada por Luis Enrique chegou ao seu 15º jogo consecutivo sem perder. No sábado, o Paris Saint-Germain volta a campo para enfrentar o Lille, às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela 21ª rodada do Campeonato Francês.

O Stade Brestois, que deu adeus ao torneio, encara o Clermont no domingo, às 11h, no Stade Gabriel-Montpied, pela Ligue 1.

Os gols do jogo

O Paris Saint-Germain foi para o intervalo com uma vantagem de dois gols. Os mandantes abriram o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com Kylian Mbappé. O craque francês recebeu com liberdade dentro da área e soltou uma bomba no canto esquerdo.

Pouco depois, aos 36, o PSG voltou a marcar. Em uma jogada individual pela esquerda, Dembélé deixou o marcador para trás e cruzou rasteiro para a primeira trave. Danilo Pereira chegou antes da defesa para desviar à queima-roupa.

No segundo tempo, o Stade Brestois diminuiu a desvantagem. Aos 19 minutos, Steve Mounié aproveitou um cruzamento pela direita e, de cabeça, fez 2 a 1. Aos 23, Lilian Brassier foi expulso e deixou os visitantes com um jogador a menos. Antes do apito final, o PSG voltou a marcar, com Gonçalo Ramos, que só precisou empurrar para o gol vazio depois de um cruzamento rasteiro pela direita.