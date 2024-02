Palmeiras x Ituano: veja informações e prováveis escalações do jogo pela sexta rodada do Paulistão

Após o vice-campeonato na Supercopa Rei, o Palmeiras volta o foco à disputa do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o Verdão enfrenta o Ituano, pela sexta rodada do Estadual. A bola rola às 21 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

A equipe comandada por Abel Ferreira mira manter a invencibilidade na competição. De quatro jogos disputados, o clube empatou um (Novorizontino 1 a 1 Palmeiras) e venceu três em sequência, contra Inter de Limeira (3 a 2), Santos (2 a 1 ) e Red Bull Bragantino (0 a 1).

Com dez pontos, o Verdão lidera o Grupo B. Água Santa (7), Ponte Preta (6) e Guarani (4) vêm na sequência. A equipe palmeirense tem um jogo a menos que os demais clubes da chave uma vez que não atuou no final de semana, devido à decisão da Supercopa.

Para esta partida, o Palmeiras terá três desfalques: Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito), Dudu (cirurgia no joelho direito) e Endrick (Seleção Pré-Olímpica). Nesta quarta-feira, o Verdão anunciou um novo reforço: o atacante Lázaro. O jogador, porém, ainda não está regularizado no BID da CBF e nem inscrito no Paulista. Portanto, ainda não pode entrar em campo.

O Ituano, comandado pelo técnico Márcio Freitas, é o segundo colocado do Grupo A, com quatro pontos, atrás do Santos, que tem 12. Portuguesa (3) e Santo André (2) estão na sequência. O clube de Itu ainda não venceu na competição. Em cinco jogos, foram três derrotas e um empate.

O último confronto entra Palmeiras e Ituano foi pela semifinal do Campeonato Paulista de 2023. Na última ocasião, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Murilo, avançou à final e conquistou a taça.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X ITUANO

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)



Data: 08 de fevereiro de 2024, quinta-feira



Hora: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira



VAR: Marcio Henrique de Gois

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

ITUANO: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Claudinho, Vialle e Marlon; José Aldo, Yann Rollim e Eduardo Pearson; Matheus Maia, Thonny Anderson e Salatiel.



Técnico: Márcio Freitas