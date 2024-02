Pablo decide, Athletico-PR ganha do Cascavel e lidera o Paranaense

Na noite desta quarta-feira, o Athletico-PR ganhou do Cascavel por 1 a 0, na Ligga Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense, e assumiu a ponta do torneio.

Com 17 pontos, o time de Osorio está com três a mais que o Maringá, terceiro colocado e que pode retomar a liderança em caso de triunfo na rodada. Por outro lado, os visitantes se encontram em sexto lugar, com nove.

Na próxima rodada do torneio, o Athletico-PR encara o Londrina, às 16h (de Brasília) deste sábado, no Estádio do Café. Já o Cascavel enfrenta o São Joseense, no domingo, no mesmo horário, no Estádio Municipal do Pinhão.

O jogo

A primeira grande chance do jogo foi do Athletico-PR, com Gamarra desviando de cabeça para defesa de Paulo Gianezini. Posteriormente, Mastriani recebeu cruzamento na medida de Cuello e mandou para fora.

Aos 39 minutos, o Furacão abriu o placar: Pablo completou o passe de Fernandinho para o fundo do gol. Ainda na primeira etapa, Canobbio finalizou e o goleiro do Cascavel fez outra boa defesa.

Logo no começo do segundo tempo, Mastriani parou novamente em Gianezini. Pouco depois, Rodrigo Alves quase empatou o jogo, mas a bola foi por cima.

Já na parte final do jogo, o Athletico-PR ficou perto de ampliar, mas o goleiro novamente interviu, dessa vez, na conclusão de Julimar. No fim, o Furacão apenas administrou o placar para terminar vitorioso.