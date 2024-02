Osasco bate o Pinheiros e ganha a sétima seguida na Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde segue com uma campanha perfeita em 2024 na Superliga feminina de vôlei. Nesta terça-feira, o time paulista precisou de cinco sets para conquistar a sétima vitória consecutiva na competição: a vítima foi o Pinheiros por 3 sets a 2, no ginásio Henrique Villaboim.

As parciais da partida, válida pela quarta rodada do returno, foram 19-25, 25-19, 18-25, 25-19 e 15-3, após 2h07 de jogo. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Luizomar ampliou a vantagem na vice-liderança da competição - são três pontos de diferença para o Gerdau Minas, que perdeu para Barueri por 3 a 2.



Lorenne, maior pontuadora da partida, com 21 pontos, comentou a batalha. "Importante a virada de chave da equipe dentro de quadra, para superar os momentos de dificuldade. É como o Luizomar sempre diz: é preciso manter o foco e saber jogar quando as dificuldades aparecem. Valeu por mais uma vitória importante. Seguiremos trabalhando para diminuir os erros e evoluir como equipe para chegar muito forte na fase final", comentou a oposta, que ganhou o troféu VivaVôlei.

Confira os outros resultados do dia na Superliga feminina:

Barueri 3 x 2 Minas - 25-22, 25-22, 15-25, 17-25 e 15-9



Brasília Vôlei 1 x 3 Bluvolei Furb Sme - 25-18, 23-25, 24-26 e 26-28