Aderlan é o melhor do Santos, e laterais do Corinthians vão mal; veja notas

Aderlan foi o grande destaque da vitória do Santos sobre o Corinthians, recebendo nota 7,8, a maior da partida de acordo com a plataforma especializada Footstats. Já a dupla de laterais do Corinthians teve uma atuação abaixo, com Fagner avaliado com 4,6, e Hugo, 4,5.

Notas do Santos

João Paulo: 6,0

Aderlan: 7,8

Gil: 6,5

Joaquim: 5,7

Hayner: 5,1

João Schmidt: 7,2

Diego Pituca:

Otero: 6,4

Cazares: 5,3

Guilherme: 5,6

Willian Bigode: 4,8

(Nonato): 5,4

(Rincón): 5,3

(Pedrinho): 5,5

(Morelos): 5,2

(Marcelinho): 5,1

Notas do Corinthians