Nigéria e Costa do Marfim vencem e avançam à decisão da Copa Africana de Nações

Nesta quarta-feira, foram definidos os finalistas da Copa Africana de Nações. A Nigéria avançou ao ganhar da África do Sul nos pênaltis (4 a 3) depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal. Já a Costa do Marfim, país sede da competição, conseguiu a vaga com uma vitória por 1 0 contra o Congo.

Na primeira semifinal, William Troost-Ekong abriu o placar de pênalti para Nigéria, aos 22 minutos do segundo tempo, após grande jogada Osimhen, que protegeu a bola, passou por três jogadores e sofreu a falta de Mothobi Mvala.

Aos 39 minutos da etapa complementar, Osimhen fez o segundo, mas o árbitro anulou, após intervenção do VAR, por falta de Alhassan Yusuf em Percy Tau no início da jogada, dentro da área da Nigéria, o que resultou em pênalti para a África do Sul. Teboho Mokoena converteu e empatou a partida.

Com a igualdade no placar, o jogo foi para as penalidades. O goleiro Stanley Nwabali defendeu duas cobranças, desperdiçadas por Teboho Mokoena e Evidence Makgopa, e foi o herói da classificação da Nigéria.

Na outra semifinal, a Costa do Marfim fez o primeiro e único gol da partida aos 19 minutos da etapa final, com Haller. Max Gradel recebeu pela direita, driblou e cruzou para o atacante, que finalizou pelo alto para balançar as redes.

A disputa pela terceira posição entre África do Sul e Congo será neste sábado, no Estádio Felix Houphouet-Boigny. E a grande final entre Nigéria e Costa do Marfim ocorre no domingo, no Estádio Olímpico de Ebimpé. Ambos os jogos estão marcados para às 17h (de Brasília).