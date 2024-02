Neymar marca presença na Vila Belmiro para assistir ao clássico entre Santos e Corinthians

Neymar esteve na Vila Belmiro nesta quarta-feira para assistir ao clássico entre Santos e Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O atacante foi convidado pelo Peixe e acompanhou o jogo ao lado do presidente Marcelo Teixeira.

A presença do ídolo causou um grande alvoroço no entre os torcedores presentes no estádio santista.

Essa a segunda aparição do jogador no Urbano Caldeira em menos de um ano. Em abril de 2023, ele foi de muletas ao estádio assistir ao empate de 0 a 0 com o Audax Italiano, pela Sul-Americana.

Neymar é um dos grandes ídolos recentes do Santos. O atacante atuou na equipe de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista. O camisa 11 foi embora para o Barcelona, mas prometeu, em sua despedida, voltar no futuro.

Neymar, que completou 32 anos nesta segunda-feira, está no Brasil se recuperando de uma grave lesão no joelho. O atacante do Al-Hilal não joga desde o dia 17 de outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, na derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O Peixe, aliás, sonha com esse retorno. O clube iniciou um processo de reaproximação do craque nos últimos anos após a relação esfriar.

Atualmente, o atacante está no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele tem contrato com o clube até o dia 30 de junho de 2025.