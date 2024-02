Nestor, sobre estilo de jogo: 'Com Rogério Ceni, tive minha melhor versão'

O meio-campista Rodrigo Nestor, do São Paulo, avaliou que foi sob o comando de Rogério Ceni que encontrou sua melhor versão no time.

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que foi ao ar ontem (6), o jogador do São Paulo também analisou seu posicionamento com outros treinadores.

O que Nestor disse

Com o Diniz, eu joguei pouco, então é difícil falar. Com o Crespo, eu jogava de primeiro volante. Com o Rogério, também joguei de primeiro volante e, depois, de segundo volante. Mas, com o Rogério, a gente jogava com dois homens no meio. E, quando a gente tinha a bola, eu avançava, era praticamente um [camisa] 10. Eu tinha mais liberdade. Foi quando eu fiz mais gols Rodrigo Nestor

A formação que mais favoreceu meu estilo de jogo foi a do Rogério. [...] Com ele, eu tive minha melhor versão. Jogava mais livre, mais solto, mais à frente Rodrigo Nestor

E com Dorival Júnior? "Com o Dorival, eu jogava mais aberto pela esquerda, mas fechava mais [na marcação] porque o lateral subia muito. [...] Eu também tinha muita liberdade, mas eu tinha outra função no time. Eu não participava muito. As jogadas eram mais para o lateral ou para o outro lado, que tinha mais gente. Eu tinha mais a função de marcar, rodar a bola. Mas eu me sentia bem. Gosto de jogar."

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, foi ao ar ontem (6), às 10h, no canal do UOL Esporte no YouTube.

Assista ao Zona Mista na íntegra: