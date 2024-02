Muricy sai em defesa de James e explica ausência do colombiano na Supercopa: "Pediu para não ir"

Muricy Ramalho, ídolo do São Paulo e atual coordenador de futebol do clube, comentou nesta terça-feira, em entrevista ao Canal do Nilson Cézar, sobre a ausência de James Rodríguez na Supercopa. O Tricolor Paulista bateu o Palmeiras na decisão, no último domingo, e o astro colombiano sequer viajou com o restante do elenco para a partida. A situação irritou a torcida, mas o ex-técnico saiu em defesa do meia.

"É um jogador exemplar, treina muito todos os dias. Viajou em muitos jogos. Nessa partida (Supercopa) pediu para não ir e nós respeitamos, porque temos que saber que do outro lado existe um ser humano. O nome que ele tem e por onde passou, você tem que respeitar. Na Copa do Brasil ele viajou e não jogou. Não é fácil para ele aguentar isso. Ele está se preparando, treinando forte. É questão de tempo do treinador, que é quem escala o time. A diretoria contrata jogador. A gente não se mete no trabalho do técnico. Se ele fosse um mala, indisciplinado, que não treina e se esconde seria diferente. Mas esse tipo de jogador não se cria porque sou o primeiro a cobrar", declarou.

Muricy também falou sobre as poucas oportunidades que James recebe com a camisa do São Paulo. Desde que o colombiano foi contratado, em julho de 2023, participou de apenas 14 jogos, com um gol e três assistências.

"É um jogador de excelente qualidade, grande profissional, diferente mesmo. Claro que o futebol brasileiro hoje, principalmente o nosso time, é aguerrido, de pouco espaço, que marca pressão o tempo todo. Nossa quilometragem é muito alta e intensa. Hoje em dia, temos toda a tecnologia para observar isso. E ele tem dificuldade em relação a isso, pois vem de um futebol na seleção colombiana onde fazem um jogo para ele, com dois pontas e um atacante falso por dentro. Mas aqui é difícil porque nosso sistema de jogo é muito aguerrido", disse.

O ex-treinador também foi questionado sobre a permanência de James Rodríguez no São Paulo. Recentemente, surgiram rumores e boatos sobre uma possível saída do meia.

"Até agora ele não falou nada com a gente. Ele tem contrato e o tratamos como jogador do São Paulo. Se o treinador quiser colocar ele para jogar amanhã (Água Santa), beleza. É opinião do treinador, que respeitamos muito. Na hora que o técnico achar que é o momento certo para jogar, é ele que escala. Ele está treinando, às vezes sente a panturrilha, mas é um cara exemplar, que chega cedo e cumpre com todas as suas obrigações", afirmou.

Além disso, Muricy afirmou que não há nenhum problema entre o jogador e o clube a respeito de atraso de certos pagamentos.

"O que ele mais tem é dinheiro, isso não mexe com ele. Faltar alguma luva ou o que for, não mexe com ele. Nunca mostrou nenhum descontentamento, sempre cumpriu com suas obrigações. Ele é um cara bem realizado na vida", explicou.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, diante do Água Santa, no MorumBIS, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Será a primeira partida da equipe após o título da Supercopa.