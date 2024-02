Muricy comenta competitividade no Brasil, e acredita em elenco do São Paulo: "A gente pode surpreender de novo"

Nesta terça-feira, o coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, concedeu entrevista ao Canal do Nilson Cézar. O ídolo do Tricolor falou sobre diversos temas, entre eles a competitividade com clubes brasileiros que possuem maiores investimentos, como Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. O ex-técnico afirmou que o elenco atual pode bater de frente com os rivais.

"O Brasileiro é o mais complicado de todos os campeonatos. Em relação a investimento eles estão muito na frente (Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG). Mas criamos uma filosofia de trabalho que é o querer de competir com outros times. Não temos um grande investimento, mas temos um time e um clube organizado. A gente encontrou o CT em um estado muito ruim. Fisioterapia, campo, piscina, refeitório e vestiário. Hoje voltamos a ser o que sempre foi o São Paulo. A estrutura ajuda a ganhar e sempre fomos referência nisso, e estamos voltando a ser. O São Paulo vem forte, em três anos vencemos três finais de cinco que chegamos. A gente acredita nesse plantel que pode surpreender de novo", disse.

Muricy também foi questionado sobre a permanência do lateral-esquerdo Welington, que ainda não renovou seu contrato com o São Paulo. Titular nesta temporada, o atleta quase foi negociado com o CSKA Moscou, da Rússia, em 2023, mas a transação não foi concluída.

"Todos gostariam de ficar (no São Paulo). É uma negociação e nessa parte eu não entro. Mas é claro que existe a conversa e não é de agora, é de muito tempo. O contrato não foi renovado não por parte do São Paulo, que já está há muito tempo tentando alongar esse vínculo mais para frente. Existem empresários que cuidam da carreira dele, mas a negociação continua. A gente conversa quase que diariamente com eles. Tomara que ele fique, é um jogador importante para nós e tem contrato até o final do ano. Estamos atentos em todos os movimentos e estamos olhando com carinho para o mercado também, caso aconteça alguma coisa, como ocorreu com o Caio (Paulista)", explicou.

Um dos rumores que surgiram nesta semana foi o possível interesse do São Paulo em Di María, craque argentino que atua pelo Benfica. Todavia, Muricy desmentiu qualquer conversa com o atleta.

"A gente nunca falou o nome dele, pra mim isso é uma surpresa. Ele está no Benfica, com um salário lá em cima. Não temos chances não (de competir com o Benfica)", afirmou.

Além disso, o ex-jogador e treinador comentou sobre o interesse do clube no zagueiro Wagner Leonardo, que pertence ao Vitória. A contratação de um defensor canhoto, que é o caso do atleta, pode ser a prioridade do clube nesta janela de transferências.

"Difícil falar de nomes, mas é um jogador que a gente gosta, de construção. É uma posição que temos que olhar com carinho porque nosso time tem esse pensamento de sair com a bola lá de trás. Quando se tem um canhoto o processo adianta, a bola já fica direcionada ao lateral-esquerdo ou ao ala. Há vários jogadores, mas é difícil porque esses atletas estão valorizados, são bons, então não é fácil trazer. Mas a gente está estudando, é hora de acharmos jogadores que tragam retorno. Nós temos muitos estrangeiros, então estamos atentos ao nosso mercado. Todos os campeonatos no Brasil olhamos com carinho e deve aparecer alguém, com certeza", contou.

Muricy também falou da importância de Calleri, que despertou interesse do River Plate nos últimos dias.

"Para a gente não chegou nenhuma proposta. E se chegar tem que ser muito absurda, porque não pensamos em se desfazer do Calleri. É um jogador que demonstra o que o torcedor gosta, e isso para nós é fundamental. Quem chega no São Paulo e olha pro Calleri pensa que deve dar a vida pelo clube. [...] Precisamos descansar e cuidar dele, e para isso a gente precisa ter um centroavante. Estamos no mercado porque vamos precisar de um nove. Tem o Ryan na base, mas ele ainda é muito novo, tem 17 anos. É uma posição muito importante para nós ", comentou.