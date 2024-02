Mercado: novos alvos do Corinthians, rescisão de James e saída no Palmeiras

O mercado da bola desta quarta-feira (7) teve o trio de ferro paulista como protagonista. Corinthians, São Paulo e Palmeiras movimentaram a janela, que também teve o Botafogo se mexendo.

Destaques do dia

Coronado perto do Corinthians. O Corinthians colocou em cima da mesa de Igor Coronado uma oferta salarial de cerca de 7 milhões de euros (R$ 37,5 milhões), num vínculo válido por duas temporadas (até dezembro de 2025). Decidido a defender o Timão, com quem tem conversas informais há semanas e, consequentemente, uma espécie de acordo verbal, o meia-atacante já rescindiu de forma amigável o contrato que tinha com o Al-Ittihad.

Alvinegro quer mais. O Corinthians tem analisado internamente nos últimos dias a possibilidade de avançar com a contratação do zagueiro Nathan Silva, que atualmente representa o Pumas, do México. O nome do defensor entrou em pauta ainda antes da demissão de Mano Menezes. Agora, com a chegada do substituto António Oliveira, o jogador provavelmente vai passar por uma nova avaliação técnica — assim como Claudinho e Du Queiroz, ambos do Zenit, da Rússia.

Fim da linha. A passagem de James Rodríguez pelo São Paulo vai chegar ao fim. Após reunião realizada hoje, ficou decidido que clube e o meia colombiano vão rescindir o contrato por decisão do atleta. A crise entre as partes ficou mais forte após James não viajar com o elenco para a Supercopa do Brasil.

Joia vendida. O Palmeiras vendeu o atacante Kauan Santos, destaque do time sub-20, para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. O Alviverde fechou o negócio por 2 milhões de dólares (quase R$ 10 milhões na cotação atual), e ainda pode receber mais 1 milhão de dólares (R$ 4,96 milhões) em bônus por metas.

Mais notícias

Lázaro anunciado. O Palmeiras oficializou a contratação do atacante Lázaro, que teve passagem pelo Flamengo e estava no Almería (ESP). O jogador chega por empréstimo. O Alviverde pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,3 milhões na cotação atual) ao clube espanhol pelo empréstimo de uma temporada do jogador. Caso opte por essa extensão do empréstimo, o time brasileiro vai ter de pagar mais um valor não revelado.

Matheuzinho: agora vai. O Corinthians garantiu a transferência em definitivo de Matheuzinho. O Timão acordou com o Flamengo o pagamento de 4 milhões de euros (R$ 21,4 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador. Depois de uma longa novela, que incluiu uma rápida passagem por São Paulo e também um treino aberto na Neo Química Arena, o jovem lateral-direito vai assinar agora um contrato válido por quatro temporadas (até dezembro de 2027).

Renovado até 2028. Diego Costa assinou a renovação de contrato com o São Paulo até 2028. O acordo entre clube e zagueiro estava encaminhado e foi definido hoje. O antigo contrato terminaria em dezembro deste ano.

Novidade no Botafogo. O Botafogo vai anunciar mais um reforço para a temporada. O lateral-direito Damián Suárez é esperado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato. O uruguaio de 35 anos estava no Getafe.