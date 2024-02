Martinelli projeta duelo do Fluminense contra a LDU

O técnico Fernando Diniz afirmou que está preparando os principais jogadores do Fluminense visando a Recopa Sul-Americana. Os tricolores vão disputar o título contra a LDU no fim deste mês.

A partida de ida deve acontecer em Quito no dia 22 de fevereiro, com a volta sendo na semana seguinte, no Maracanã.

O volante Martinelli projetou como será enfrentar os equatorianos na altitude:

"A bola fica muito mais leve e o jogo fica muito mais corrido. A gente acaba tendo bastante erros de passe, pois você tenta fazer uma virada ou fazer um toque mais na frente e a bola passa Além da questão de respiração, menos ar. Se der um pique a mais, você acaba ficando mais cansado. Os primeiros 90 minutos são cruciais para depois vir ao Maracanã e jogar com a nossa torcida" disse.

O Fluminense vai tentar acabar com a "freguesia" para a LDU em finais. Os Tricolores ficaram com o vice da Libertadores de 2008 e Sul-Americana de 2009 para os equatorianos.