Mãos tremendo, criançada e alvoroço: Neymar volta à Vila para ver o Santos

Do UOL, em Santos (SP)

"Minhas mãos estão tremendo, eu vou esgotar meu armazenamento", disse uma das tantas crianças presentes na Vila Belmiro enquanto esperava a porta do elevador se abrir. Neymar retornou ao estádio para assistir ao clássico entre Santos e Corinthians, mas muitos ignoraram a partida.

Ali o objetivo era uma foto para registrar um momento com o ídolo. Ou "nunca mais lavar as mãos" caso conseguissem um toque do jogador.

O alvoroço foi grande. O quarto andar do estádio, onde está localizado o espaço para alimentação e banheiros, estava muito abafado e os torcedores foram se amontoando para aguardar Neymar. E ele demorou...

Foram 30 minutos de espera -e sem assistir ao jogo. Antes disso, muitos gritos e brincadeiras com quem saía do elevador e via a multidão sem entender nada. "O Neymar está vindo!", diziam para quem os olhava com dúvidas.

A criançada encarou todo o sufoco. No empurra empurra, conseguiram ficar bem ao lado da imprensa, de frente para o elevador. O equipamento descia e eles contavam em voz alta o segundo, terceiro e quarto andar. Com o celular apontado, novas pessoas desconhecidas chegaram e o tom de frustração. Que durava segundos, porque a cena se repetiu: "Um, dois, três, é agora, quarto andar".

Quando finalmente Neymar chegou, uma explosão de gritos, flashes e mais confusão. O espaço, que já era pequeno, ficou ainda menor. O jogador teve que passar rente à parede em direção ao camarote, sufocado. As crianças, pequenas, sequer conseguiram acompanhá-lo.

Neymar se encontra na Vila Belmiro. pic.twitter.com/gpmDnzXoIz -- Gabriela Arantes Brino (@gabbsbrino) February 7, 2024

Neymar foi solícito. Estendeu os braços para cima, lançou alguns 'joinhas' e agradeceu com a cabeça. Mas o tumulto não deu espaço para fala. A segurança estava reforçada e a passagem foi feita em segundos.

O estádio explodiu ao vê-lo no telão. O pedido de retorno foi imediato. O UOL teve uma rápida conversa com o presidente Marcelo Teixeira, que afirmou que apesar de rápido, esses encontros surtem muito efeito. E, em tom de brincadeira, explicou que aguarda o jogador se recuperar para poder vê-lo jogar no Santos.

A noite foi selada com chave de ouro com uma vitória por 1 a 0 contra o Corinthians. Neymar, que leva o título de pé frio pela torcida, deixou a má fama para trás e festejou a vitória de seu clube do coração.

Logo após a partida, o jogador atravessou o gramado em direção ao vestiário para conversar com o técnico Fábio Carille e o elenco. A imprensa se reuniu em uma força-tarefa para conseguir uma aspa do ídolo, que afirmou: "sou pé quente!".