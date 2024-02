Lei do ex? Santos vai para clássico com quatro jogadores ex-Corinthians

O Santos recebe o Corinthians nesta quarta-feira e tenta se manter embalado no Campeonato Paulista. Para sair da Vila Belmiro com um bom resultado, o Peixe aposta na famosa 'lei do ex'.

O clube conta com quatro jogadores com passagem recente pelo Timão. São eles: Gil, Cazares, Otero e Willian Bigode. O número, aliás, poderia ser maior, mas Giuliano está lesionado.

Todos esses atletas chegaram ao Alvinegro Praiano nesta janela de transferências. Contudo, apenas Gil e Giuliano vieram direto do rival.

O zagueiro estava no Timão desde 2019. Antes, ele também já havia vestido a camisa do clube entre 2013 e 2015. Ao todo, foram 444 jogos e 19 gols. Na última temporada, foram 61 aparições, sendo 60 como titular, e quatro bolas nas redes.

O meia, que se recupera de contusão na panturrilha, passou dois anos e seis meses no Corinthians. No total, acumulou um retrospecto de 143 partidas (93 como titular), com 12 tentos e 15 assistências.

Cazares e Otero deixaram o clube do Parque São Jorge sem deixar muitas saudadas nos torcedores. O equatoriano somou apenas 27 aparições, duas bolas na rede e cinco assistências. Já o venezuelano entrou campo 41 vezes, marcou quatro tentos e foi garçom duas vezes.

Willian Bigode, por sua vez, disputou 82 jogos com a camisa alvinegra, participou de 42 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Ele marcou 15 gols e foi peça importante nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 2011 e da Libertadores de 2012.

Quem também teve uma passagem marcante pelo Corinthians foi o técnico Fábio Carille. Pelo time da capital, ele conquistou um Campeonato Brasileiro (2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019).

Agora, os ex-corintianos esperam poder ajudar o Santos a derrotar o rival na Vila Belmiro, algo que não acontece desde 2016 em jogos do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Estadual.