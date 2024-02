Por que Palmeiras acha uma pechincha acordo de R$ 56 milhões por Lázaro?

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras está muito satisfeito com os moldes em que fechou a contratação por empréstimo do atacante Lázaro, que estava no Almería-ESP.

O que aconteceu

O alviverde acredita que pagou um valor justo pelo jogador ao desembolsar 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,3 milhões na cotação atual) pelo empréstimo até o fim do ano. O clube ainda tem a opção de estender o vínculo até o meio de 2025 visando a disputa do Mundial de Clubes se pagar mais 500 mil euros (R$ 2,6 milhões).

Tudo que o clube gastar pelo empréstimo será descontado em caso de compra. A opção de compra do Palmeiras em contrato é de 12 milhões de euros (R$ 64,1 milhões), ou seja, se o total da operação por empréstimo for 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões), o valor final será de 10,5 milhões de euros (R$ 56 milhões).

O valor final é apenas uma previsão, havendo possibilidade de nova negociação. O clube poderá barganhar melhores condições com os espanhóis caso pretenda manter o atleta ao final do vínculo.

O Almería pagou 7 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões na época) ao Flamengo em 2022 por 70% dos direitos do atleta.

Levando em consideração os valores envolvidos e o potencial do jovem de 21 anos, o negócio é considerado uma pechincha mesmo podendo ter um valor superior a todas as outras contratação do clube para a temporada de 2024.

As credenciais de Lázaro

Lázaro foi revelado pelo Flamengo. O jovem tem como posição preferida a ponta esquerda, mas também joga pelo lado direito e como meia — polivalência que agrada demais o técnico Abel Ferreira.

Lázaro fez boa temporada 2022/23, mas não teve o mesmo sucesso em 2023/24. Em sua primeira temporada pelo Almería, o atacante de 21 anos atuou em 20 jogos e marcou 6 gols, mas na atual não marcou gols e não deu assistências em 16 jogos.

Destaque no Almería. Ano passado, Lázaro marcou seu primeiro hat-trick da carreira contra o Mallorca e marcou um gol contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na derrota por 4 a 2 de sua equipe.

Talismã na conquista da Copa do Mundo sub-17, em 2019. O atacante entrou no decorrer do segundo tempo e marcou o gol do título nos acréscimos da etapa final contra o México.